Per commemorare l’arrivo nelle sale cinematografiche giapponesi di Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time (Shin Evangelion Gekijō-ban), l’ultimo film del franchise di Evangelion, la Aonami Line, che corre all’interno di Nagoya, tra le stazioni di Nagoya e Kinjo-futo, si è trasformata, momentaneamente, nella Ayanami Line.

Evangelion – tutti a bordo della Ayanami Line!

Non è la prima volta che in Giappone, per celebrare un anime, un manga o qualsiasi cosa proveniente dall’universo otaku, si utilizzino i treni. Tra quelli dedicati a Hello Kitty, a quelli in onore di Super Mario e ai Pokémon, ne abbiamo a bizzeffe.

Ora, è giunto il turno di godersi una corsa sulla linea Ayanami, e sedersi comodamente sul treno dedicata a Rei. Potete guardare il video di presentazione all’inizio della pagina.

Il busto di Rei è disegnato sul lato e sulla parte anteriore mentre i vagoni del treno sono avvolti in un motivo viola e verde mare scuro. Anche i biglietti emessi saranno completamente decorati con l’immagine di Rei e dell’Unità 00, blasonati sul davanti, e saranno accompagnati da un poster stampato su carta robusta.

Oltre a godersi il viaggio sul treno, la gente può interagire digitalmente con le sue fermate attraverso l’app Tekuteku Life, un gioco simile a Pokémon Go dove i giocatori possono esplorare i siti storici di una città e i negozi registrati. I check-in sulla Ayanami Line saranno naturalmente a tema Evangelion, e indicheranno ai giocatori gli “Eva Spots” locali.

Verrà offerto anche un merchandising speciale, in edizione limitata, a tema Rei. Da una custodia per l’abbonamento del treno a un cordino, ci sono diversi modi per portare uno dei personaggi più popolari di Evangelion con voi nei vostri futuri spostamenti.

Altre chicche disponibili includono una cartella trasparente simile a un poster e persino una borsa della spesa impreziosita dal volto sorridente di Rei. Ogni prodotto, tranne i biglietti in edizione limitata che saranno disponibili fino alla data di fine della Ayanami Line, sarà in vendita fino al 28 marzo in un pop-up store nel centro commerciale Maker’s Pier vicino alla stazione Kinjoufutou.

Inoltre, se si acquistano tutti e cinque i gadget in edizione limitata, si riceve un set di cartoline composto da cinque cartoline con diversi disegni a tema Evangelion.

La Ayanami Line sarà attiva fino al 31 maggio 2021. Il merchandising in edizione limitata, tranne i biglietti a tema Rei, sarà disponibile dal 20 al 28 marzo, anche se è possibile che i prodotti si esauriscano prima della data finale.

