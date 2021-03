La serie TV Naomi di The CW, basata sul personaggio DC creato da Brian Michael Bendis, David F. Walker e Jamal Campbell, ha scritturato Kaci Walfall nel ruolo principale. A entrare nel cast anche gli attori Alexander Wraith (Orange Is the New Black, Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.), Cranston Johnson (Filthy Rich, P-Valley, Hap and Leonard) e Camila Moreno.

Naomi – ciò che sappiamo sulla nuova serie TV

Kaci Walfall, parlando della protagonista della storia, la descrive come:

una studentessa liceale disinvolta e sicura di sé, figlia adottiva di genitori affettuosi. Popolare con tutti i ragazzi della sua città militare, Naomi non ha paura di abbracciare la sua nerdaggine da studentessa universitaria e amante dei fumetti. Dopo che un evento soprannaturale porta alla scoperta dei suoi poteri interiori, Naomi insegue il suo destino nascosto.

Alexander Wraith interpreta Dee, il proprietario di un negozio di tatuaggi locale. Quando uno strano evento provoca caos nella città, Dee lascia intendere di sapere più di quanto sia disposto a dire.

Cranston Johnson è Zumbado, il misterioso proprietario di un negozio locale di auto usate. Avendo sentito voci preoccupanti sul suo passato, Naomi cerca di evitarlo, ma la curiosità ha la meglio.

Infine Camila Moreno è Lourdes, una giovane donna con un sarcastico senso dell’umorismo che lavora in un negozio di oggetti vintage da collezione. Ha una cotta non corrisposta per Naomi, e condivide la sua ossessione per i fumetti classici. È anche felice di partecipare ai piani di Naomi.

Come già sappiamo la serie sarà diretta da Ava DuVernay, già conosciuta nel mondo DC per aver diretto New Gods e nell’adattamento di DMZ per HBO.

A proposito di Naomi

Naomi è stato uno dei primi titoli a essere lanciato sotto l’impronta Wonder Comics di Bendis, che ha anche visto il rilancio del fumetto Young Justice, molto amato dai fan.

Naomi McDuffie è una supereroina adolescente di una Terra alternativa dotata di poteri. Ha scoperto di essere stata mandata su questa Terra per venire protetta da Zumbado, il conquistatore distruttivo della sua Terra natale. Naomi alla fine si è unita a Young Justice ed è previsto un secondo volume del suo fumetto autoprodotto da Bendis, Walker e Campbell anche se non si sa ancora quando.

