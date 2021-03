Il manga Banana Fish di Akimi Yoshida avrà presto uno spettacolo teatrale. Per annunciare la notizia è stato aperto un sito web nel quale possiamo trovare le prime informazioni sullo spettacolo, che sarà diviso in due parti. La prima parte, intitolata Banana Fish: The Stage Zenpen, si svolgerà a Tokyo al Galaxy Theatre dal 10 al 20 giugno.

Fumiya Matsuzaki sta dirigendo lo spettacolo e Fumi Hatamasa sta scrivendo la sceneggiatura. Yasuhiro Itō sta componendo la musica. I due attori principali sono: Kenta Mizue nel ruolo di Ash Lynx e Kurumu Okamiya nel ruolo di Eiji Okamura.

Banana Fish – manga e anime

Banana Fish è un manga scritto e disegnato da Akimi Yoshida, già autrice Our Little Sister – Diario di Kamakura, edito da Star Comics in Italia. È stato pubblicato dal 1985 al 1994 e ha dato vita a diversi spin-off: Private Opinion, Angel Eyes, e The Garden with Holy Light.

In Italia, la Planet Manga ha pubblicato il manga per la prima volta tra il 2002 e il 2005 e in seguito ha proposto una nuova ristampa.

Nel 2018 dal manga è stata tratta una serie animata, il cui primo episodio è stato presentato in anteprima su Amazon Prime Video in Giappone alle 12:00 il 5 luglio e poi in onda sul blocco Noitamina di Fuji TV alle 12:55 della stessa notte. Gli episodi successivi sono stati riprodotti su Amazon un’ora dopo essere stati trasmessi su Fuji TV. La serie è stata poi trasmessa anche fuori dal Giappone solo su Amazon Prime Video.

L’anime è disponibile anche in Italia su Amazon Prime Video che descrive così la trama:

New York. Ash Lynx, un ragazzo di 17 anni, dall’eccezionale forma fisica, è a capo di una banda. Una notte, un uomo viene ucciso da un suo subordinato e prima di morire pronuncia le parole “Banana Fish” e un indirizzo. Sono le stesse parole ripetute dal fratello di Ash, Griffin, gravemente invalido. Intanto Ash incontra Eiji Okumura, un giovane giapponese arrivato per fare l’assistente fotografo.

Il manga aveva già ispirato delle opere teatrali nel 2005, 2009 e 2012.

