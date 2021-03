Nell’Estate del 2021 esordirà nei cinema giapponesi il terzo lungometraggio animato di My Hero Academia, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump.

Dopo aver appreso l’ipotesi di un progetto non canonico perché esso presenta una storia originale che si può guardare solo in questo film, al momento non riusciamo a rivelare ulteriori indizi, ma pare che stanno per arrivare e il giorno stabilito sarebbe fissato al 27 marzo.

Sul calendario tale data recita, inoltre, che vi sarà il debutto della quinta stagione animata con l’episodio 0. Recuperate qui i dettagli in merito.

Non appena avremo conferma di quanto emerso vi aggiorneremo. Nel frattempo, riproponiamo il primo commento di Horikoshi-sensei sul nuovo progetto per il grande schermo:

“Realizzeremo il terzo film animato! Grazie come sempre per il supporto a Deku e a tutti gli altri! Con l’annuncio del secondo film avevo detto che non ce ne sarebbero stati altri, è vero, ma invece eccone qui un altro! Sto ricevendo l’appoggio di tantissime persone. Sebbene io ultimamente non riesca a chiudere occhio, sto dormendo in verticale“.

I film animati di My Hero Academia

Il primo lungometraggio, “My Hero Academia – The Movie: Two Heroes“, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso e il 23 e 24 marzo del 2019 è stato proiettato in Italia sotto l’etichetta di Dynit.

Il secondo film, “My Hero Academia: HEROES RISING”, uscirà su Netflix Italia dal 24 dicembre 2020, mentre in Giappone ha esordito il 20 dicembre 2019.

Entrambe le produzioni cinematografiche sono state accompagnate da manga speciali e adattamenti light novel.

My Hero Academia: manga

MY HERO ACADEMIA è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. Attualmente sono stati pubblicati 305 capitoli settimanali e i primi 285 sono raccolti in 29 volumi. In Giappone è edito da Weekly Shonen Jump (Shueisha).

In Italia i diritti del manga sono stati acquistati da Edizioni Star Comics con 26 volumi disponibili.

My Hero Academia: anime

Il manga ha sperimentato la trasposizione di quattro serie animate con 88 episodi totali trasmessi. In Italia è possibile guardarle gratuitamente, legalmente, e con sottotitoli in Italiano sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit).

Dal 17 settembre 2018 al 7 gennaio 2019 Mediaset, attraverso Italia 2, ha trasmesso le prime serie animate in chiaro e doppiaggio in italiano.

La quinta stagione è in fase di produzione ed esordirà in Giappone il 27 marzo 2021.

