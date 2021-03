Nonostante il CEO della Disney Bob Chapek abbia confermato più volte, l’ultima delle quali appena una decina di giorni fa in occasione di una riunione con gli investitori, che l’uscita di Black Widow al cinema resterebbe confermata per il 7 Maggio, pare che in realtà la cosa non sia cosa sicura ancora al 100%.

Il primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, sarà Black Widow, lo stand-alone sulla Vedova Nera che esplorerà diversi retroscena della vita di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

La House Of Mouse rimane “flessibile” per quanto riguarda la strategia con cui distribuirlo nelle sale cinematografiche. Ma quali sono le prospettive realistiche di ciò?

Intervistato da Bloomberg Television per parlare della riapertura a capacità limitata di Disneyland, Chapek ha parlato di come la loro linea sulla release di Black Widow e delle altre pellicole Disney che arriveranno sia diventata più flessibile e che le decisioni verranno prese all’ultimi momento:

“La nostra situazione e le nostre condizioni sono in continuo cambiamento. Solo poche settimane fa, i cinema di New York e di Los Angeles non erano neanche aperti. Ora, improvvisamente, sono stati aperti. Adesso stiamo aspettando di vedere come risponderà il pubblico a queste riaperture. Ma rimarremo flessibili. Probabilmente prenderemo una decisione all’ultimo minuto per quanto riguarda la distribuzione, che si tratti di Black Widow o di qualsiasi altro Film.

Preferiamo di gran lunga la distribuzione cinematografica. Pensiamo sia il luogo più importante per far crescere i nostri franchise. Ma allo stesso tempo, pensiamo che non sia l’unico modo per farlo… Vedremo cosa accadrà nel corso dei prossimi due mesi. Stanno cambiando molte cose, è un contesto dinamico. È piuttosto difficile prevedere cosa accadrà con le abitudini degli spettatori il prossimo mese, quando si tratta di ritornare nel Mondo normale. Valuteremo attentamente la situazione e prenderemo una decisione quando arriverà quel momento.”