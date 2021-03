Proprio in queste ore i Marvel Studios hanno già iniziato la campagna promozionale della terza serie live-action del Marvel Cinematic Universe, e cioè Loki con protagonista Tom Hiddleston, di cui è stato pubblicato online anche il primo poster ufficiale. Come sappiamo ormai anche Venerdì mattina debutterà su Disney+ l’attesissima Serie The Falcon And The Winter Soldier con Anthony Mackie e Sebastian Stan.

La serie vedrà Loki alterare le linee temporali e la storia dell’umanità a proprio piacimento dopo essere fuggito con il Tesseract nel 2012 durante gli eventi di Avengers: Endgame, attirando inevitabilmente l’attenzione della Time Variance Authority.

Di seguito potete vedere il poster pubblicato:

Qui anche il Tweet dei Marvel Studios con la notizia:

Start your countdown to the glorious arrival of Marvel Studios' #Loki. The Original Series starts streaming June 11 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/Djkj0HnQTu — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 18, 2021

Nel poster possiamo vedere in primissimo piano Loki con la tuta da carcerato della TVA e con alle spalle un orologio, a indicare la centralità della trama sulla parte temporale.

Che aspettative avete nei confronti della Serie TV di Loki? Fatecelo sapere nei commenti.

Loki – trama e cast

Ambientata nella timeline alternativa di Avengers: Endgame in cui Loki riesce a fuggire dalla New York del 2012 grazie al Tesseract, la serie seguirà il personaggio, a spasso nel tempo e di conseguenza alle prese con la TVA (Time Variance Authority), organizzazione che nei fumetti Marvel Comics si occupa di monitorare le varie linee temporali.

Oltre a Tom Hiddleston, nel cast ci saranno anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Con una prima stagione confermata da sei episodi, Loki dovrebbe fare ritorno per un secondo arco narrativo affidato nuovamente allo Schowrunner Michael Waldron, già sceneggiatore di Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness.

