Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che Scarlet Nexus sarà disponibile dal 25 Giugno 2021 per Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Digital.

Il gioco uscirà in edizione Standard, Deluxe e Guardians con un bonus speciale per la prenotazione ed è già prenotabile negli store digitali e in tutti i rivenditori partecipanti.

La Deluxe Edition (solo in formato digitale) include il gioco, un artbook digitale, la colonna sonora digitale, il set speciale di uniformi da battaglia -Red-, l’oggetto cosmetico “The Other” e il SAS Plug-in.

La Guardians Edition (in esclusiva per lo store di e-commerce di Bandai Namco Entertainment Europe) include: il gioco, tre stampe, un artbook con copertina rigida, un adesivo delle FSE, una speciale confezione steelbook e tutti i contenuti digitali della Deluxe Edition.

Il bonus per il preordine comprende il set speciale di uniformi da battaglia -Audio-, l’oggetto cosmetico “Dream Catcher”, l’oggetto cosmetico “Face Vision Seal” e il set di accessori “Baki”.

Possiamo guardare il nuovo trailer del gioco in apertura.

Scarlet Nexus, arriva l’anime

La compagnia ha inoltre annunciato che Sunrise, lo studio responsabile della saga di Mobile Suit Gundam, è al lavoro sulla serie anime dedicata.

L’uscita della serie animata è prevista in tutto il mondo in contemporanea nel corso della stagione estiva di quest’anno.

Ecco la key visual:

A seguire il video di annuncio dell’anime:

A proposito di Scarlet Nexus

Bandai presenta così Scarlet Nexus:

In un futuro lontano, la scoperta di un ormone psionico nel cervello umano permette alle persone di ottenere poteri extra-sensoriali e cambia per sempre il mondo. Proprio all’inizio di questa nuova era per l’umanità, dei mutanti impazziti noti come Estranei giungono sulla terra, affamati di cervelli umani. A causa dell’estrema resistenza di questi mostri ai metodi di attacco convenzionali, vengono prese misure drastiche per combatterli e salvare l’umanità. Le persone con abilità mentali particolarmente sviluppate, conosciute come psionici, diventano l’unica possibilità di arginare il massacro. Ancora oggi, gli psionici vengono selezionati in base al loro talento e reclutati nella Forza di Soppressione Estranei (FSE), l’ultima linea di difesa del genere umano. Gioca nei panni di Yuito Sumeragi, una nuova recluta delle FSE che desidera diventarne un membro d’élite per emulare il soldato che lo salvò quando era bambino. In SCARLET NEXUS, dovrai armarti dell’abilità di psicocinesi per esplorare la città futuristica di New Himuka e scoprire i misteri di un mondo in stile psico-punk in cui coesistono tecnologia e abilità mentali.

