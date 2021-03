La superstar della WWE Charlotte Flair reciterà in un remake per la TV di A Testa Alta.

Il film A Testa Alta è stato sviluppato per USA Network da David Eick, un produttore esecutivo che ha curato il rebot, nei primi anni 2000, di Battlestar Galactica. Studio Village Roadshow produrrà il film insieme a Mosaic, Three Rivers e WWE Studios. Una sceneggiatura è stata venduta con la speranza di creare anche dei sequel di film o una serie televisiva spin-off.

Tutto su Charlotte Flair nel remake di A Testa Alta

Il remake del film è ambientato a Tucson, in Arizona, e Charlotte Flair interpreta un agente di polizia che intraprende una guerra contro il crimine nella sua città natale. Al momento della stesura di questo articolo, il suo personaggio nel film è ancora senza nome.

Charlotte Flair si è guadagnata 13 titoli del WWE Women’s Championship e ha aggiunto anche la recitazione ai suoi talenti. I suoi precedenti crediti in questo ambito includono Psych: The Movie ed è stata anche protagonista di un episodio del revival della sitcom degli anni ’80 Punky Brewster.

Interpretato da Joe Don Baker, l’originale Un duro per la legge (Walking Tall) del 1973 è basato sulla vita del defunto Buford Pusser, un ex wrestler che divenne uno sceriffo di contea nel Tennessee e usò tattiche a mani nude e una mazza fatta a mano per far rispettare la legge. Bo Swenson ha interpretato il ruolo di Pusser in due sequel, che hanno coperto la sua vita e la sua morte in un incidente automobilistico. Svenson ha anche recitato in uno spin-off televisivo di breve durata sulla NBC e Brian Dennehy ha interpretato Pusser in un film per la CBS.

Dwayne Johnson ha recitato in un reboot del 2004, intitolato sempre Walking Tall in inglese e in italiano A Testa Alta; il film ha portato la storia nei tempi moderni e ha riformulato il personaggio come un veterano delle forze speciali dell’esercito che torna nella sua città natale nello stato di Washington. Sono seguiti due film direct-to-video con Kevin Sorbo.

