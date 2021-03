Resident Alien è una delle novità del palinsesto primaverile di Rai 4.

La prima stagione della serie tv della rete americana Syfy, interpretata da Alan Tudyk e basata sul fumetto omonimo di Peter Hogan (Terra Obscura) e Steve Parkhouse (Doctor Who), arriverà sul canale 21 del digitale terrestre ad Aprile.

Salvo variazioni, la prima stagione verrà trasmessa il Lunedì in prima serata al ritmo di due episodi a settimana.

Resident Alien, il rinnovo

Syfy ha già rinnovato Resident Alien per una seconda stagione visto l’ottimo riscontro di pubblico, con oltre 9 milioni di spettatori tra streaming e tv.

La prima stagione ha debuttato il 27 Gennaio 2021 e si concluderà il 31 Marzo con l’episodio numero 10.

Resident Alien, anche il fumetto arriva in Italia

Peter Hogan e Steve Parkhouse, che insieme avevano già collaborato sull’arco narrativo The Lost Boy della serie DC Comics – Vertigo The Dreaming, hanno lanciato i fumetti di Resident Alien presso Dark Horse nel 2012.

La serie è finora strutturata in miniserie da quattro numeri:

Welcome to Earth!

Aprile – Luglio 2012

The Suicide Blonde

Agosto – Novembre 2013

The Sam Hain Mystery

Aprile – Luglio 2015

The Man with No Name

Settembre – Dicembre 2016

An Alien in New York

Aprile – Luglio 2018

La quinta miniserie, intitolata Your Ride’s Here, ha debuttato a Novembre 2020 ed è pianificata in sei numeri.

In Italia il fumetto originale verrà pubblicato da Editoriale Cosmo a partire da Maggio:

VOLUME 1: BENVENUTO SULLA TERRA

Autore: Peter Hogan e Steve Parkhouse Collana: Cosmo Comics 116

Pagine: 192 pp. colore Formato: 17×26 cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970946 Prezzo: 22,90 €

IL FUMETTO CHE HA ISPIRATO LO SERIE TV AMERICANA CHE SCONVOLGERÀ IL 2021 Un naufrago alieno cerca rifugio nella piccola città di Patience, USA, dove si nasconde sotto copertura come medico in pensione.

Tutto ciò che l’alieno vuole è essere lasciato in pace in attesa dei soccorsi.

Tuttavia, quando il vero dottore della città muore, “Dr. Harry” viene portato in servizio medico e si ritrova nel bel mezzo di un omicidio!

Questo libro raccoglie i primi due volume della serie Dark Horse!

