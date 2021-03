Capcom ha rivelato all’interno dell’ultimo numero della rivista Famitsu che sta pianificando altri eventi speciali di presentazione e promozione per il 25° anniversario dello storico franchise horror di Resident Evil e anche per il nuovo e attesissimo titolo della saga in arrivo, Resident Evil Village.

Resident Evil Village – gli aggiornamenti su showcase e nuova demo

Il publisher Capcom aveva già organizzato in precedenza una speciale vetrina digitale per celebrare il 25° compleanno di Resident Evil all’inizio dell’anno. Durante quella occasione, Capcom ha confermato nuovi dettagli su Resident Evil Village e ha anche annunciato il titolo multiplayer Resident Evil Re: Verse.

Tuttavia, secondo il rispettato appassionato di Resident Evil e giornalista Alex Aniel, alias cvxfreak, Capcom ha in serbo ancora qualche altra sorpresa per i tantissimi appassionati del franchise, reso noto sia da una lunga serie di videogiochi che da una fortunata serie di pellicole cinematografiche:

Reading the Famitsu coverage for the Resident Evil 25th Anniversary now. Capcom confirms that more Resident Evil-related showcase events for both Village and the 25th Anniversary are planned. #REBHFun — Alex Aniel (@cvxfreak) March 17, 2021

“Sto leggendo ora la copertura di Famitsu per il 25° anniversario di Resident Evil. Capcom conferma che sono previsti più eventi di presentazione relativi a Resident Evil sia per Village che per il 25° anniversario“.

In un altro post, Aniel ha anche rivelato che la seconda demo di Resident Evil Village sarà trattaa dal gioco, a differenza del teaser Maiden, che è stato creato come una vetrina tecnica e non è un vero e proprio frammento di gameplay del prodotto finale:

Capcom also confirms in Famitsu that the next Resident Evil Village demo after MAIDEN will feature a portion taken from the final game, unlike MAIDEN, which is purely a visual demo that was meant to be a technical showcase.#REBHFun — Alex Aniel (@cvxfreak) March 17, 2021

“Capcom in Famitsu conferma anche che la prossima demo di Resident Evil Village dopo MAIDEN conterrà una parte tratta dal gioco finale, a differenza di MAIDEN, che è puramente una demo visiva che doveva essere una vetrina tecnica“.

Resident Evil celebra il suo 25° anniversario in Giappone il 22 marzo. Il primo gioco originariamente pubblicato per PSOne con il titolo Biohazard in Giappone è stato portato su PC, Sega Saturn e 3DS negli anni successivi, prima di essere ricreato per GameCube.

Resident Evil Village uscirà il 7 maggio per PS5, PS4, PC, Xbox Series X / S e Xbox One.

Acquistate Resident Evil 7 Gold Edition per PS4 QUI!