Weather Week è un nuovo evento in arrivo su Pokémon GO, il primo in assoluto che porta nel gioco la la Shiny Rainy Form di Castform insieme a varianti di altri Pokémon influenzati dalla pioggia.

Pokémon GO è passato dall’essere una novità per i giocatori su dispositivi mobili semplice e non molto ricca di contenuti, almeno inizialmente, che permette in qualche modo di dare vita alla fantasia di essere finalmente un Allenatore di Pokémon anche nella vita di tutti i giorni.

Ma dal rilascio, il gioco è stato continuamente aggiornato e sono stai aggiunti tanti contenuti diversi nel tempo per creare un gioco multiplayer sempre più ricco e appassionante. Caratteristiche come lotte, scambi, eventi, incarichi di ricerca e un elenco notevolmente ampliato di creature da collezionare hanno reso Pokémon GO un’esperienza ricca per coloro che cercano di catturarli tutti.

Niantic ha dichiarato ufficialmente che il primo evento della Weater Week si svolgerà dal 24 al 29 marzo. L’evento meteorologica a tempo limitato farà apparire più frequentemente i Pokémon che possono essere trovati più comunemente durante i giorni di pioggia del mondo reale.

Segna anche l’arrivo della versione Shiny Rainy del Pokémon meteorologico Castform e della Therian Forme di Thunderous, che sarà presente nei Raid Battles a 5 stelle. Verranno inoltre aggiunti incarichi di ricerca sul campo a tempo, oltre a cosmetics esclusivi.

Trainers, we’re receiving reports of some wild weather on the horizon! Do you think this has anything to do with Thundurus’s recent appearance? 🤔

Get ready for an upcoming Weather Week event!https://t.co/0fzefEi7e1 pic.twitter.com/JzoXqgICm7

