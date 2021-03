Il Giappone è spesso descritto come una società orientata al gruppo e questo influisce anche sulla vita scolastica. Soprattutto alle scuole medie e superiori, i ragazzi sono fortemente incoraggiati a iscriversi ad attività extrascolastiche e alcune scuole rendono obbligatoria l’iscrizione a un club o a una squadra sportiva.

Poiché le attività extrascolastiche giapponesi spesso hanno programmi di allenamento / riunioni piuttosto intensi, di solito non è possibile seguirne più di uno, quindi scegliere a quale club iscriversi è una decisione importante. L’app di immissione di testo per smartphone Simeji ha recentemente chiesto ai suoi utenti a quale club scolastico vogliono unirsi, raccogliendo 2.690 risposte da utenti di età compresa tra 10 e 19 anni e compilato un elenco dei primi 10. Diamo un’occhiata ai risultati.

La top 10 dei club scolastici preferito dai ragazzi in Giappone

Ping pong Musica leggera Tennis Badminton Pallacanestro

Gli sport con la racchetta hanno avuto un forte riscontro nella classifica, che comprendeva anche il club della “musica leggera” (o keion, per usare il termine locale), specializzato in musica moderna / pop, in contrasto con le varietà classiche o da marcia.

Arte Banda musicale Pallavolo Danza

Il gruppo 2-5 è dove si presenta la tradizionale banda da concerto della scuola. Per quanto riguarda la danza, nelle scuole giapponesi di solito c’è un mix di stili jazz e hip hop, spesso eseguita in gruppo.

E infine, in cima alla lista, il club a cui gli intervistati vogliono entrare di più è quello che in giapponese viene chiamato “kitaku-bu“, letteralmente “club di casa” o, in parole povere…

…non far parte di alcuna attività extracurricolare ed essere liberi di andare a fare quello che vogliono dopo la scuola.

Dato quanto la società giapponese è strutturata attorno all’appartenenza a un gruppo, potrebbe sembrare sorprendente che la scelta numero uno tra gli intervistati non sia quella di unirsi a un club scolastico. Tuttavia, oltre alle elevate aspettative accademiche riposte nei bambini giapponesi dalle loro scuole, molti di loro frequentano anche scuole separate la sera. Aggiungi un’attività extracurriculare e molti di loro hanno a disposizione poco e prezioso tempo libero non strutturato in cui esplorare interessi indipendenti, socializzare con amici al di fuori delle loro affiliazioni scuola / club, o anche semplicemente rilassarsi e ricaricarsi mentalmente.

Anche le persone più industriose ed estroverse di tanto in tanto desiderano un po’ di tempo libero, e far parte del “club del ritorno a casa” è uno dei pochi modi in cui i bambini in Giappone possono aspettarsi di incorporarlo nel loro stile di vita.

Il sondaggio è la prova che molti bambini in Giappone vorrebbero pause più frequenti per percorrere la strada del miglioramento personale.

