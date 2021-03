Sergio Bonelli Editore ha annunciato Le Medaglie degli Eroi Bonelli, una iniziativa per festeggiare gli ottanta anni della casa editrice che coinvolgerà le serie regolari tra Aprile e Maggio.

L’iniziativa coincide con un aumento di prezzo delle serie da edicola, come spiega il sito web ufficiale della casa editrice:

Un provvedimento inevitabile dovuto alla complessa situazione di crisi che l’editoria (non solo fumettistica) si trova a vivere, ma con l’augurio che i nostri Eroi di carta riescano a offrirvi ancora, oggi come ieri, l’occasione di svago migliore.

L’aumento dovrebbe coinvolgere gli albi da 96 pagine, che passerebbero dai 3,90 Euro attuali a 4,40.

Sergio Bonelli Editore presenta così Le Medaglie degli Eroi:

A partire dal numero 271 di Julia, in uscita il primo aprile, fino al numero 417 di Dylan Dog, che arriva invece in edicola il 29 maggio, i lettori troveranno in regalo nei principali albi del mese una medaglia metallica che riproduce il primo piano di uno degli eroi Bonelli.

Ventidue medaglie dedicate non solo ai titolari delle serie attualmente in pubblicazione, ma anche alle loro storiche “spalle”.

Non potevano poi mancare tre dei personaggi più importanti dell’Avventura a fumetti che per ottant’anni è stata raccontata dalla nostra Casa editrice: Ken Parker, il Comandante Mark e il Piccolo Ranger.

Oltre alle medaglie, sarà disponibile anche un elegante cofanetto per raccoglierle e conservarle tutte, oltre che per completare la collezione con il ventitreesimo soggetto, disponibile esclusivamente con il raccoglitore stesso: Furio, il personaggio che Gianluigi Bonelli scelse come protagonista delle copertine del suo primo Audace, ottant’anni fa.

Il raccoglitore sarà in vendita al prezzo di 9,90 euro, in abbinamento a ogni albo Bonelli.