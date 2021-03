Magic Press Edizioni ha annunciato l’acquisizione di due nuovi manga, che andranno a infoltire le linee seinen e shojo dell’editore.

Prima di lasciarvi ai nuovi titoli vi ricordiamo che ad Aprile debutterà l’atteso shojo manga Skip Beat! di Yoshiki Nakamura; qui le prossime novità già presentate sui cataloghi.

Magic Press annuncia Redo of Healer

A Primavera Magic Press inizierà la pubblicazione di Redo of Healer (Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi: Sokushi Maho to Sukiru Kopi no Choetsu Hiru), adattamento manga delle light novel originali di Rui Tsukiyo a cura di Soken Haga.

Il manga è in corso dal 2017 sul sito web Young Ace Up di Kadokawa e conta al momento 8 volumi.

L’edizione italiana avrà periodicità bimestrale:

Keyaru è un mago guaritore e per questa sua capacità viene sfruttato dai suoi compagni di avventure senza alcun ritegno, almeno fino al giorno in cui non si accorge delle potenzialità della magia curativa. Una volta compreso di cosa può essere capace, Keyaru decide di usare la magia a proprio esclusivo vantaggio, tornando indietro nel tempo e ricominciando la sua avventura dal principio. La tentazione di vendicarsi di tutti i torti subiti è forte e il giovane guaritore non riesce a resistere dal portare finalmente il mondo a girare nel verso che vuole lui.

Magic Press annuncia La principessa sacrificio e il re delle bestie

La secondo novità manga di Magic Press è La principessa sacrificio e il re delle bestie (Niehime to Kemono no Ou), shojo di Yu Tomofuji serializzato su Hana to Yume di Hakusensha tra il 2015 e il 2020 e raccolto in 15 volumi.

In Italia debutterà a fine Estate:

Sariphi è destinata a essere il novantanovesimo sacrificio per il re dei demoni, ma la sua assenza di paura dinnanzi alla terribile creatura le salva la vita. Il re dei demoni la accoglie alla sua corte e Sariphi scopre due segreti sul demone: il primo è che ha sempre lasciato scappare le vittime dei sacrifici a lui riservati e il secondo è che metà del suo sangue è umano.

