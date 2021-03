Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha annunciato quali saranno i 10 nuovi titoli che saranno regalati agli utenti Sony per l’iniziativa Play at Home, nata per aiutare i giocatori a far fronte al periodo attuale e che ha regalato già Ratchet & Clank per PS4.

Play at Home – i 10 nuovi titoli GRATIS

Per ogni titolo troverete una breve descrizione e il giorno in cui potrete iniziare a scaricarli.

Giochi disponibili per il download GRATUITO dal 25 marzo

ABZÛ

Dalla mente artistica che ha creato Journey, Flower e The Pathless, ABZÛ è una bellissima avventura subacquea che evoca il sogno di immergersi. Immergiti in un vibrante mondo oceanico pieno di mistero e pieno di colori e vita.

Enter the Gungeon

Enter the Gungeon è un dungeon crawler a colpi di arma da fuoco che segue una banda di disadattati che cercano di sparare, saccheggiare, schivare i colpi ricevuti e capovolgere la situazione verso l’assoluzione personale raggiungendo l’ultimo tesoro del leggendario Gungeon: la pistola che può uccidere il passato.

Rez Infinite

Preparati per la versione definitiva di Rez, un viaggio emozionante di immagini, suoni e azione, rimasterizzato e aggiornato dai membri del team di sviluppo originale esclusivamente per PS4 e PlayStation VR (opzionale).

Subnautica

Sei atterrato su un mondo oceanico alieno e l’unico modo per proseguire è verso il basso. Gli oceani di Subnautica vanno da barriere coralline poco profonde assolate a pericolose trincee di acque profonde, campi di lava e fiumi sottomarini bioluminescenti. L’acqua pullula di vita: in parte utile, in gran parte dannosa.

The Witness

The Witness è un titolo per giocatore singolo in un mondo aperto con dozzine di luoghi da esplorare e oltre 500 puzzle, ognuno dei quali porta il proprio elemento originale.

Astro Bot Rescue Mission (richiesto PSVR)

Prendi il controllo di Astro in un’avventura per salvare il suo equipaggio, dove il visore PS VR ti mette nel bel mezzo dell’azione. Giudica ogni salto con precisione e sii curioso: ci sono molti segreti da scoprire nella tua audace ricerca.

Moss (richiesto PS VR)

Moss è un puzzle game di azione e avventura per giocatore singolo e una nuova IP di Polyarc su misura per la piattaforma VR. In Moss, i giocatori incontrano Quill, un giovane topo con sogni di grandezza oltre i confini del suo insediamento. Mentre esplora i boschi, trova una misteriosa reliquia di vetro e un’antica magia viene risvegliata.

Thumper (richiesto PS VR)

Thumper è violenza ritmica: azione ritmica classica, velocità vertiginosa e fisicità brutale. Sei uno scarabeo spaziale. Affronta il vuoto infernale e una testa gigante maniacale dal futuro. Per raggiungere la beatitudine sinestetica, devi attraversare l’inferno del ritmo.

Paper Beast (richiesto PS VR)

Vivi un’odissea da sogno nella realtà virtuale. Scopri un ecosistema selvaggio, nato da dati Internet persi. Esplora per primo un mondo abitato da creature esotiche e sorprendenti e modella il tuo ambiente per superare ostacoli ed enigmi. Svela i misteri di Paper Beast, un gioco nato dall’immaginazione di Eric Chahi (Another World, From Dust).

Questa selezione di giochi per PS4 e PS VR sarà disponibile per il download gratuito dal 25 marzo alle 20:00 PT / dal 26 marzo alle 03:00 GMT / 04:00 CET al 22 aprile alle 20:00 PT / 23 aprile alle 04:00 BST / 05:00 CEST.

A partire dal 19 aprile 2021

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Infine, Horizon Zero Dawn Complete Edition sarà disponibile per il download gratuito tra il 19 aprile 20:00 PT / 20 aprile 04:00 BST / 05:00 CEST e il 14 maggio 20:00 Pacific Time / 15 maggio 04:00 BST / 05:00 CEST .

