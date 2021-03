Come ben sappiamo l’anime di Black Clover, adattamento dell’omonimo manga di Yuki Tabata, si concluderà con l’episodio 170 che andrà in onda il 30 marzo 2021.

L’account Twitter di Manga Mogure RE ha condiviso delle informazioni riguardo a un annuncio che verrà fatto in concomitanza con l’ultima puntata della serie il 29 marzo (uscita della puntata in Giappone). Al momento, i fan non hanno idea di cosa aspettarsi dall’annuncio, ma le teorie sono già in circolazione.

Will have a annoncement about "Black Clover" by Yuuki Tabata in the upcoming Weekly Shounen Jump issue 17/2021 out March, 29. — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) March 18, 2021

La teoria più importante ha a che fare con la fine del manga di Black Clover. L’anime sta giungendo a termine proprio perché ha raggiunto il punto in cui si trova il manga, ancora in corso di pubblicazione.

Tuttavia, il successo dell’anime non ha causato un aumento delle vendite del manga come sperato. Questo ha fatto preoccupare alcuni fan che hanno ipotizzato che anche il manga di Black Clover possa concludersi quanto prima. Altri invece credono che il vociferato annuncio possa essere più ottimista.

Dopo tutto, alcuni fan hanno già ipotizzato che il manga entri in un salto temporale una volta terminato l’arco del Regno di Spade. Se questo è il caso, tale conferma potrebbe arrivare questo mese per tenere alto il morale dei fan nonostante la fine dell’anime. Non ci resta comunque che aspettare la fine del mese per toglierci ogni dubbio.

Black Clover – manga e anime

Black Clover è un manga shonen di genere fantasy, azione e commedia, scritto e disegnato da Yuki Tabata. Il manga ha cominciato la serializzazione su Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 16 febbraio 2015. I primi 250 sono raccolti in 25 volumi. In Italia è pubblicato da Planet Manga.

Il manga ha ispirato una serie TV anime, prodotta da Studio Pierrot e andata in onda da ottobre 2017 fino a oggi con la terza stagione ormai giunta al termine.

Originariamente, la serie sarebbe dovuta durare 51 episodi, ma è continuata in una nuova stagione con l’episodio 52 nell’ottobre 2018, proseguendo ulteriormente con un’altra stagione nell’ottobre 2019. La serie è disponibile su Crunchyroll Italia.

