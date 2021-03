L’account Twitter ufficiale del franchise Bakugan ha annunciato che Bakugan: Geogan Rising debutterà in Giappone ad aprile.

Bakugan: Geogan Rising – tutti i dettagli disponibili

Bakugan: Geogan Rising è la terza stagione dell’anime Bakugan Battle Planet che ha debuttato su Cartoon Network (canale 607 di Sky) l’11 maggio 2019.

L’anime, all’insegna dell’azione e del divertimento, segue le avventure quotidiane di un gruppo di giovani eroi che dovranno proteggere i loro alieni Bakugan e la Terra in un’avvincente battaglia tra il bene e il male, tra la pace e la speranza anteposte a una guerra distruttiva.

Spin Master Entertainment descrive così Bakugan: Geogan Rising:

Bakugan: Geogan Rising vede il ritorno dell’eroe Dragonoid mentre gli Awesome Brawlers rimangono in un sonno profondo, guarendo così dall’ultima volta che hanno dovuto salvare il mondo. Questa volta, la banda affronterà le avventure con una nuova serie di personaggi Bakugan tra cui Geogan, una creatura simile a Bakugan, fusa con cristalli che formano una nuova forma geometrica. Non solo i Geogan hanno un aspetto diverso dalle loro controparti Bakugan, ma sono eccezionalmente forti e costruiti per combattere. Non passa molto tempo prima che gli Awesome Brawlers trasformino questo gruppo di Bakugan disadattati in partner fedeli, e i Geogan sono arrivati sulla scena, pronti a dimostrare il loro valore e a dominare nell’arena della battaglia Bakugan.

La serie sarà composta da 52 episodi da 11 minuti.

A proposito di Bakugan Battle Planet

Bakugan Battle Planet è una serie televisiva anime prodotta da TMS Entertainment, Nelvana Enterprises, Man of Action Studios e Spin Master Entertainment sotto la regia di Kazuya Ichikawa. Trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti, dal 23 dicembre 2018 è andata in onda su Cartoon Network, per poi approdare sulla rete nipponica TV Tokyo il 1º aprile 2019.

La seconda stagione intitolata Bakugan: Armored Alliance, è stata trasmessa in Canada dal 16 febbraio 2020 al 3 gennaio 2021 su Teletoon, negli Stati Uniti dal 1º marzo 2020 e su Cartoon Network, mentre in Giappone viene distribuita dal 3 aprile esclusivamente online.

Dai un’occhiata alla Bakugan Battle Arena