L’episodio 14 della stagione finale de L’Attacco dei Giganti, adattamento del manga omonimo scritto e disegnato da Hajime Isayama, era stato rinviato a causa di un improvviso terremoto che ha scosso la Prefettura di Wakayama. Sembra proprio che i fan abbiano già scoperto che Armin avrà un ruolo davvero importante nella prossima puntata. Ma vediamo meglio nei dettagli.

La puntata precedente de L’Attacco dei Giganti non si è certo conclusa nei migliori dei modi, con Eren che all’improvviso ha cambiato atteggiamento nei confronti dei suoi compagni, passando per la parte del cattivo (molti sono coloro che non hanno approvato la scelta sconsiderata del ragazzo): Eren è apparso davanti ad Armin e Mikasa, mostrandogli la sua mano tagliata e affermando di voler parlare con loro mentre minaccia di trasformarsi in qualsiasi momento.

Bene, sembra proprio che Armin ne abbia avuto abbastanza delle macchinazioni dell’amico e non ha paura di combattere contro di lui anche rincorrendo alla forza. Per quanto, infatti, Eren possa avere le sue ragioni, il fatto che abbia deciso di circondarsi di un esercito personale, gli “Jaegeristi”, che pianifica di eliminare la minaccia rappresentata da Marley e dai militari, è chiaro che il ragazzo si stia trasformando in un cattivo a tutti gli effetti.

L’utente di Twitter Leon Arlert ha condiviso queste immagini del prossimo episodio, trasmesse prima che il terremoto in Giappone scombussolasse i piani della messa in onda, e da esse risulta chiaro che Armin ne ha abbastanza della devastazione provocata da Eren:

One look at Mikasa's tearful expression. Knew that he didn't stand a chance, knew he was outclassed in every way – but he didn't give a crap about that as long he got a swing at Eren's face for daring to hurt Mikasa.

Armin's righteous anger is 👌 pic.twitter.com/Z5s6wsodjP

