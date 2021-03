Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite vedono un’importante aggiunta (sebbene silenziosa) tra i giochi dello Store. Pubblicata in sordina, ecco che, al costo di 40€ c’è la Neo Geo Pocket Color Selection Vol. 1. Come suggerisce il nome, si tratta di un’insieme di giochi del Neo Geo Pocket Color e comprende i seguenti titoli:

Big Tournament Golf

Dark Arms: Beast Buster 1999

Fatal Fury: First Contact

King of Fighters R-2

Metal Slug: 1st Mission

Metal Slug: 2nd Mission

SNK Gals’ Fighters

SNK vs. Capcom: The Match of the Millenium

Samurai Showdown 2

The Last Blade: Beyond the Destiny

Peccato davvero che una collection così nostalgica e corposa sia stata pubblicata nel totale silenzio e senza una parola da Nintendo. Tutti gli amanti di queste serie potranno però gioirne e correre sull’e-Shop.

Nintendo Switch – le vendite non si arrestano

Non è un segreto che le vendite di Nintendo Switch stiano aumentando sempre di più e che a distanza di 4 anni dal suo lancio agli inizi di marzo 2017 la console abbia raggiunto l’impressionante cifra di 80 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Ma il vero successo è da notare in Giappone dove ha superato le 20 milioni di console vendute. Sempre in madrepatria, è Animal Crossing New Horizons il gioco più venduto, superando le 5 milioni di unità. Mentre quello più venduto in tutto il mondo è Mario Kart 8 Deluxe.

Il 2021 dovrebbe essere, per i possessori di Nintendo Switch, un anno favoloso. L’insider brasiliano PH Brazil aveva lasciato intendere come la casa di Kyoto avesse numerose sorprese per i suoi utenti. Tramite alcuni suoi tweet aveva condiviso con il mondo alcune immagini di franchise famosi come un spezzone del trailer del seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon, Fire Emblem, Metroid e ultimo ma non ultimo, Pokémon, di cui è stato annunciato un remake di Diamante e Perla.

Molte di queste previsioni si sono avverate, mentre altre no (o non ancora). Voi quale gioco vorreste vedere su Nintendo Switch?

