Di abbigliamento e lingerie strane ne abbiamo viste davvero molte e i giapponesi possono essere considerati dei veri sovrani del campo. Anche questa volta non ci hanno deluso: The World is My Oyster, uno dei brand giapponesi di lingerie, ha deciso di creare una nuova linea di abbigliamento intimo a tema ostriche, deliziosamente strana, possibilmente sexy, basata sulle gustose ostriche di Hiroshima.

The World is My Oyster – la linea di lingerie per chi ama le ostriche

Questa nuova linea di lingerie è prodotta da The World is My Oyster, un marchio di abbigliamento interamente incentrato sulle ostriche, il cui obiettivo sembra proprio quello di fare conoscere le ostriche della prefettura di Hiroshima, poiché molte persone credono che le ostriche di Hiroshima siano tra le più gustose del paese.

Il marchio è stato fondato con l’idea di “non solo godersi le ostriche, ma anche indossarle“.

Completo di un bralette bianco le cui coppe a balze sembrano conchiglie d’ostrica, come quello indossato da Ariel, e un paio di mutandine o tanga abbinati con una conchiglia d’ostrica a balze proprio sopra il cavallo, questo è probabilmente il set di lingerie più unico che ci sia.

La scelta è varia (si può optare per un completo rosa pastello semitrasparente e senza i disegni delle ostriche), oppure si può puntare su un’ampia varietà di abbigliamento da camera, tra cui felpe con cappuccio, maglioni e magliette. Ci sono anche borse, adesivi e accendini!

Naturalmente, non è un caso che i loro articoli più ovviamente simili alle ostriche siano la lingerie, dato che le ostriche sono ritenute da molti un potente afrodisiaco. Inoltre, nessuna ostrica ordinaria è stata l’ispirazione per questo set.

Le mutandine e il bralette sono ispirati alle ostriche Claire, allevate e coltivate con cura alla Farm Suzuki di Osakikamijima, Hiroshima, le cui ostriche, tra l’altro, si possono comprare in un distributore automatico a Tokyo. Le branchie delle Claire Oysters a volte assumono un colore blu-verde iridescente a seconda della stagione, da cui deriva il colore blu delle balze sulla lingerie. Sono ostriche particolarmente attraenti e ora, forse, anche sexy.

Potete acquistare entrambi i pezzi (con le mutandine o il perizoma) insieme a una scatola di ostriche crude in un set chiamato “Oyster Night Party Set” per 31.850 yen (244,34 euro).

Se non siete amanti delle lingerie troppo sexy, potete optare per l’acquisto del “Anywhere Oyster Set”, che viene fornito con una maglietta, felpa o felpa con cappuccio The World is My Oyster, insieme a ostriche in scatola a partire da 6.180 yen (47,40 euro).

Puoi fare i tuoi acquisti sul negozio on-line di The World is My Oyster.

