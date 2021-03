Dyling Light 2 arriverà nel 2021. A confermarlo è lo stesso sviluppatore Techland che si mostra in video mentre risponde alle domande dell’utenza e alla fine mostra anche una veloce clip di gameplay. Lo sviluppatore ha fondamentalmente confermato lo stato dei lavori e la data d’uscita per quest’anno, sebbene ancora una volta manchi un giorno preciso.

Il video è più che altro uno spezzone auto-ironico in cui Techland legge i commenti più aggressivi e cattivi dell’utenza che attende Dying Light 2 e lo fa usando espressioni piuttosto colorite. Techland ha inoltre promesso nuovi aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi. Forse come segno del fatto che vedremo il gioco nella seconda metà del 2021.

In ogni caso Dying Light 2 era stato annunciato già nel 2018 da Chris Avellone, già noto nell’industria per i suoi lavori con Obsidian e ancor prima con Planescape: Torment. Ciò che sembra rendere diverso Dying Light 2 dal capostipite sembra essere la presenza di scelte da compiere nel gioco e che quindi potranno avere conseguenze sugli eventi. Non è ancora chiaro fino a che punto sarà possibile influenzarli però.

Vi ricordiamo che il titolo è atteso per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

Dying Light 2 – il seguito del gioco hit del 2015

Sono passati ormai ben sei anni dalla prima iterazione di Dying Light, di cui sappiamo tra l’altro esistenza di un sequel ancora senza data d’uscita precisa. Il gioco è stato sviluppato da Techland e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment e mette i giocatori nel mezzo di un apocalisse zombie. Il nostro obiettivo sarà ovviamente quello di riuscire a sopravvivere e resistere alle orde nelle maniere più fantasiose ed efficaci possibile. Il gioco, come ci si può aspettare, dà il meglio di sé in cooperativa.

Voi cosa ne pensate di Dying Light? Attendente il suo sequel Dying Light 2?

