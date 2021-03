Non è cosa rara per i café e bar giapponesi collaborare con uno dei franchise anime/manga più di moda e importanti in un determinato momento. Ora che tutta l’attenzione è rivolta all’ultimo film del franchise di Evangelion, il Cure Maid Café ha deciso collaborare con Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time offrendo bevande, cibo e dolci ispirati a personaggi come Shinji e Rei.

Evangelion Collab Cafè – il cafè per gli amanti di Evangelion

Il Cure Made Café venderà cibo, bevande e dolci ispirati ai personaggi di Evangelion. Inoltre ogni cliente riceverà alcuni gadget limitati al momento dell’ordinazione!

C’è però un aspetto particolare del menu che ha attirato l’attenzione dei netizen e per capire qual è basta guadare le bevande disponibili:

Mentre gli altri personaggi hanno ricevuto delle bevande standard ispirate ai colori dei loro capelli e vestiti, la bevanda di Misato è una semplice vecchia birra Yebisu, il tipo che viene spesso mostrato mentre beve nell’anime. Naturalmente, se si vuole ordinare la birra bisogna mostrare un documento d’identità.

Un tweet che evidenzia la divertente scelta del menu è diventato virale su Twitter e ha accumulato oltre 16.000 retweet.

Le altre bevande costano 770 yen (5,90 euro), mentre la birra costa 660 yen (5,06 euro). Per inciso, quest’ultima viene fornita con finger food e noci miste. Che dire, una scelta quanto mai azzeccata visto il personaggio di Misato!

A proposito di Evangelion: 3.0 + 1.0

Il film anime Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time (Shin Evangelion Gekijō-ban) è uscito in Giappone l’8 marzo, stabilendo un record per i più alti guadagni IMAX nel giorno di apertura in Giappone, con l’equivalente di ben 800 milioni di Yen, quasi 6 milioni di Euro, in biglietti IMAX e guadagnando un incasso di 3,3 miliardi di yen in soli 7 giorni dall’apertura del film nelle sale giapponesi.

Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon a Time è l’ultimo film del franchise di Evangelion che conclude così la storia creata da ‎Hideaki Anno.

Lo staff di Evangelion 3.0+1.0 comprende Yusuke Matsui (direzione dell’animazione in computer grafica), Takashi Suzuki (direzione tecnica della computer grafica), Manabu Kobayashi (realizzazione modelli 3D), Syuichi Iseki (animazioni chiave), Nanae Hirabayashi, Hiroaki Yabe e Toyonori Yamada (fotografia), Kazuko Kikuchi (colori) e Tatsuya Kushida (fondali).

Ricordo che in Italia i film della serie escono per Dynit in home video e al cinema in collaborazione con Nexo Digital.

