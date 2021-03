Gundam Build Real è il titolo del progetto live action sul franchise Build di cui vi abbiamo dato notizia nei mesi scorsi al momento del primo annuncio.

Sunrise ha pubblicato un nuovo video promozionale, attraverso il quale viene reso noto che il progetto sarà disponibile sul canale YouTube Gundam Channel dal 29 Marzo 2021.

Possiamo guardare il video in apertura.

Gundam Build Real, i dettagli

Gundam Build Real è diretto dal regista generale di Psycho-Pass, Katsuyuki Motohiro.

La regia è affidata a Yuwa Tanaka, responsabile della sceneggiatura insieme a Naoya Yamauchi.

La colonna sonora è composta da Ryota Nozaki (Jazztronik).

Kazunari Kawagoe è il direttore della fotografia, mentre Jiro Ishii (428: Shibuya Scramble, Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors) è accreditato per le ricerche sull’ambientazione.

Shuhei Okabayashi di LDS e Momo Inaba di Production I.G producono il progetto; il progetto è una produzione LDS in collaborazione con Production I.G.

Nel progetto vedremo in azione i Gunpla, i modellini in scatola di montaggio che hanno fatto la fortuna di Bandai: tra i kit annunciati, il Real Grade RX-78-2 e il Real Grade MS-06S Char’s Zaku II.

Ricordiamo che Sunrise e Legendary Pictures stanno sviluppando il film live action hollywoodiano di Gundam.

Lo scrittore Brian K. Vaughan (Y: The Last Man, Saga, Runaways) si sta occupando della sceneggiatura e della produzione esecutiva.

A proposito di Gundam Build

Il franchise Gundam Build è stato inaugurato nel 2013 dalla fortunata serie anime Build Fighters, cui hanno fatto seguito Build Fighters Try, Build Divers, Build Divers Re:RISEe Gundam Build Divers Battlogue.

La saga conta anche numerosi manga.

La prima serie è ambientata nel vicino futuro, quando le Gunpla Battle, sfide combattute tra i popolariGunpla, sono diventate famose in tutto il mondo nel “Secondo Boom dei Gunpla”.

Sei Iori, studente di prima media e figlio unico di un proprietario di un negozio di modellini, ha un talento particolare per costruire i Gunpla ma non ha esperienza nelle Gunpla Battle.

Un giorno incontra un ragazzo misterioso di nome Reiji che si rivela un Gundam Fighter provetto.

Insieme cercheranno di conquistare il campionato mondiale di Gunpla Battle.

