Sony ha pubblicato una serie di annunci per PlayStation Indies per PS5 e PS4. Shuhei Yoshida, capo di PlayStation Indies ed ex presidente di Sony Interactive Entertainment, ha annunciato i titoli.

“I giochi negli annunci di oggi offrono una tale varietà di estetica e gameplay, sono certo che tutti troveranno qualcosa che catturi la loro immaginazione“.

PlayStation Indies – tutti gli annunci

Operation: Tango – in arrivo su PS5 e PS4 questa primavera.

Un gioco cooperativo asimmetrico di spionaggio e risoluzione di enigmi, Operation: Tango sfida te e un amico a condividere informazioni e guidarvi a vicenda grazie alle infiltrazioni. Uno di voi giocherà nei panni dell’agente nel mondo reale, mentre l’altro veglierà sul mondo virtuale da hacker. Lo sviluppatore Clever Plays Studio afferma che devi fare affidamento

“esclusivamente sulla comunicazione verbale per trasmettere ciò che stai vedendo al tuo partner“.

Chicory: A Colorful Tale – in arrivo su PS5 e PS4 questa primavera.

Oltre a risolvere enigmi con il potere del colore, Chicory è anche un gioco per decorare il mondo come meglio credi, utilizzando una miscela di pittura, piante e oggetti da collezione per creare il tuo spazio ideale e riportare la vita nel paesaggio in scala di grigi.

Nour – in arrivo su PS5 quest’estate.

Nour è un gioco a ritmo basato sul cibo con suoni deliziosi e immagini giocose. Scatena il caos, mostra moderazione e così anche l’audio. Nour ha anche alcune funzioni DualSense, che ti consentono di soffiare o cantare nel microfono per aggiungere ancora più sapore al caos sullo schermo.

Where the Heart Leads – in arrivo su PS5 e PS4 il 13 luglio

Durante la ricerca del cane di famiglia perduto, il protagonista Whit Anderson in qualche modo scivola nel tempo. Bombardato da visioni del passato, del presente e del futuro, Whit riflette sul suo ruolo in tutto questo e si ritrova invischiato in scelte apparentemente infinite. Così inizia Where the Heart Leads, un gioco d’avventura stravagante che ti mette al centro di innumerevoli storie ramificate e ti dice di crearne una tua. Todd Keller dello studio Armature Studio afferma:

“Con migliaia di scelte e dozzine di finali, la storia è tutta tua da scrivere. Lungo la strada, forse possiamo imparare qualcosa l’uno sull’altro“.

Puzzling Places – in arrivo su PSVR inverno 2021.

Il primo gioco per PSVR tra gli annunci di PlayStation Indies, Puzzling Places potrebbe essere il puzzle più ambizioso mai realizzato. Lo sviluppatore Realities.io ha utilizzato la fotogrammetria per creare rendering 3D realistici di ambienti reali e, dopo che un errore del software ha rotto quei rendering, lo studio ha pensato di creare un gioco per rimetterli insieme. Il risultato è essenzialmente un puzzle 3D che ti consente di assemblare paesaggi urbani reali, punti di riferimento e altre ambientazioni del mondo reale, il tutto in uno spazio VR. I pezzi del puzzle si incastrano insieme in modo fluido e le scene iniziano davvero a stupire una volta messi insieme alcuni pezzi. Puzzling Places verrà lanciato con molti, molti puzzle di varia difficoltà – alcuni composti da centinaia di pezzi – e altri sono previsti dopo il rilascio.

Heavenly Bodies – in arrivo su PS5 e PS4 entro la fine dell’anno.

Immagina la frustrazione di costruire un mobile difficile. Ora immagina di essere nello spazio e costantemente a rischio di fluttuare pericolosamente nel vuoto. Oh, e l’arredamento è un’astronave. Questo è Heavenly Bodies, un rompicapo ambientale basato sulla fisica e sul funzionamento di una stazione spaziale. Tu – e opzionalmente un amico – giocherai nei panni di un piccolo astronauta i cui arti sono tutti mappati su input individuali, quindi devi armeggiare per allineare gli array di satelliti, raccogliere minerali dagli asteroidi in transito, calibrare i sistemi e così via, il tutto mentre cerchi di restare ancorato all’astronave per non rischiare di vagare in eterno in uno spazio in cui “nessuno può sentirti urlare“.

Disco Elysium: The Final Cut – in arrivo su PS5 e PS4 il 30 marzo

Annunciato originariamente alla fine dello scorso anno, Disco Elysium: The Final Cut aggiunge quattro nuove missioni secondarie, doppiaggio completo, animazioni aggiornate al titolo. Disco Elysium è stato molto apprezzato quando è stato pubblicato per la prima volta, e in Final Cut migliorerà.

Acquistate PlayStation Plus Abbonamento 12 Mesi | Codice download per PSN – Account italiano QUI!