Boruto: key visual e titolo dell'adattamento dell'arco narrativo di Kawaki

Attraverso le pagine del numero di maggio 2021 di V-Jump, rivista mensile edita da Shueisha disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online, ha diffuso la key visual per promuovere l’adattamento nella serie anime di Boruto: Naruto Next Generations, ispirata al manga omonimo nonchè sequel di Naruto, dell’arco narrativo di Kawaki.

Possiamo guardare di seguito la key visual con Boruto, Kawaki e Naruto:

Inoltre il magazine informa che il titolo ufficiale per l’anime in relazione all’arco narrativo è il seguente: “La saga di Kawaki: Battaglia contro Kara“.

Kawaki è apparso da poco nella scena anime di Boruto e ha già dimostrato la sua potenza e la sua pericolosità. Lo abbiamo visto per la prima volta proprio al debutto della serie sequel dove si scontra con Boruto Uzumaki in un Villaggio della Foglia distrutto.

Sia la serie anime che manga costruiranno la storia per giungere a tele obiettivo e al momento lo ritroviamo come un alleato in trasferta alla Foglia in fase di riabilitazione. Il personaggio, inoltre, è strettamente tenuto sotto sorveglianza poichè oggetto dei desideri di distruzione della controparte villain, l’organizzazione Kara.

La serie anime è giunta all’episodio 191 e viene trasmessa ogni domenica in Giappone e, attraverso Crunchyroll, anche in Italia con sottotitoli.