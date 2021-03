One Piece 1007 diventa più tangibile e reale che mai con il momento storico che sta vivendo la nostra vita affetta da un anno dalla pandemia da COVID-19 (Coronavirus), e in altro modo non può farlo se non con il medico dei pirati di Cappello di Paglia, Chopper.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER su One Piece 1007!

Il componente della ciurma, difatti, ha sviluppato un antidoto sicuro in un tempo davvero minimo per fermare il virus diffuso dal folle Queen, una delle tre Superstar di Kaido, offrendo un grande contributo alla battaglia di Onigashima.

Queen, liberando il virus, metteva sotto scacco sia alleati che nemici che lo inalavano facendoli evolvere in mostri di ghiaccio sino a perdere la testa, sino alla morte.

Nonostante il breve tempo a disposizione per salvare le persone affette, tra essi vi è anche l’Onorevole Hyogoro dei Fiori, Chopper ha creato un virus tutto suo su base di anticorpi che ha contrastato il virus malvagio.

Per poterlo diffondere a tutti i presenti, Chopper non avrebbe fatto in tempo attraverso delle iniezioni, pertanto decide di cospargerlo nell’aria mediante una palla di cannone colma del suo “Chopperphage Nebulizer”.

Una volta aver salvato decine di migliaia di soldati, sia nemici che alleati, Chopper dichiara a Queen che non bisognerebbe mai usare un virus come un’arma per fare del male ed enfatizza questo concetto lanciando una sberla al suo avversario, mediante la trasformazione con Rumble Ball.

Il Capitolo 1007 di One Piece è disponibile per la lettura gratuita legale e gratuita su MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1007 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 965 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.