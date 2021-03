Domani arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ il primo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, la nuova Serie TV dei Marvel Studios e incentrata su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe e sarà ambientata sei mesi dopo Avengers: Endgame (2019).

Durante un’intervista con EW, il presidente dei Marvel Studios e CCO di Marvel Entertainment, Kevin Feige, ha raccontato di come è nata l’idea di produrre la serie, spiegando che lo scontro tra Sam e Bucky contro Spider-Man di Captain America: Civil War è stato a dir poco fenomenale ed ha portato gli stessi Studios a ragionare sulle possibilità di un prodotto dedicato a loro due:

“Sono così divertenti! Sono momenti come questi che abbiamo guardato ai Marvel Studios che ci hanno fatto dire “vorremmo vederli ancora insieme!”.

Dal canto suo lo Showrunner Malcolm Spellman ha invece indicato un’altra scena del film come precursore della Serie TV:

“Credo che la serie sia stata richiesta da Kevin Feige e dai fan della Marvel in questi 12 secondi di Captain America: Civil War quando Sam e Bucky sono seduti in macchina insieme. Questo è stato il periodo giusto per realizzare questo show! In un modo strano, mi sento in colpa, perchè quello che hanno fatto quei due personaggi in quei 12 secondi è un qualcosa di raro, in quanto sai esattamente come devi portarli su schermo. Noi poi abbiamo approfondito ognuno di loro, elaborando decenni di manipolazione da parte dell’Hydra ed omicidi per Bucky. Dovrà affrontare i suoi peccati, una sua storia personale che non ha nulla a che vedere con la storia principale.”

Ha continuato parlando di Sam e di ciò che i produttori sentivano che il suo personaggio doveva affrontare dopo le conseguenze di Avengers: Endgame:

“E per Sam, era abbastanza ovvio per noi che il suo personaggio doveva iniziare a trattare con le stelle e le strisce dello scudo, in due modi. Numero uno, la perdita di un caro amico e quel peso di quel ‘mantello’ che doveva essere riempito E poi l’altra cosa è essere un uomo di colore, è persino appropriato avere quel simbolo? Quel simbolo significa qualcosa di molto diverso nelle mani di Sam rispetto a quelle di Steve. E penso che il pubblico sarà sorpreso di vederlo. Perché penso che molte persone stiano pensando, ‘Oh, dopo Endgame, sappiamo cosa farà Sam’. E saranno scioccati.”

The Falcon And The Winter Soldier – la serie TV

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. Lo show è diretto da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e CarlLumbly.

Inizialmente, lo show era stato indicato come il primo degli show Marvel che avrebbe debuttato su Disney+ ma, a causa della Pandemia Mondiale, è slittato al 2021 dopo WandaVision.

Acquista il Funko Pop di Barone Zemo da The Falcon And The Winter Soldier.