Dopo settimane dominate da Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, il recente rifornimento di PlayStation 5 nel Regno Unito ha spinto le vendite di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, che è tornato di nuovo in vetta alle classifiche.

Spider-Man Miles Morales si è piazzato in testa alla classifica software UK per la prima volta sin dal lancio avvenuto lo scorso Novembre. L’action-adventure di Insomniac Games ha beneficiato per l’appunto dei Restock più frequenti di PlayStation 5 avvenuti nel corso delle ultime settimane.

Le vendite dell’edizione fisica di Miles Morales sono aumentate del 35% nel momento in cui PlayStation 5 è tornata disponibile nei negozi UK. Stando al report di GamesIndustry.biz, i restock della console Sony sono aumentati notevolmente tra Febbraio e Marzo. Nonostante questo, continuano a verificarsi i sold-out della piattaforma non appena torna disponibile presso qualche rivenditore autorizzato.

Ci sono altri giochi che hanno beneficiato delle nuove vendite di PS5, tra cui Immortals: Fenyx Rising di Ubisoft, che ha visto l’aumentarsi del 52% delle vendite ed attualmente è al numero 14. Nel frattempo, Mortal Kombat 11 Ultimate ha aumentato del 203% le vendite e rientra nella Top 40 al numero 18, di nuovo grazie a PlayStation 5. Il successo di Miles Morales sta a significare che Super Mario 3D World + Bowser’s Fury scende al numero 2 dopo quattro settimane al vertice. Il gioco per Nintendo Switch è sceso del 15% nelle vendite delle settimane precedenti.

Di seguito la classifica completa aggiornata al 13 Marzo 2021:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Minecraft (Switch) Call of Duty: Black Ops Cold War Grand Theft Auto 5 Assassin’s Creed Valhalla Super Mario 3D All-Stars Ring Fit Adventure

Nonostante ciò, i giochi Switch continuano ad essere presenti in modo massiccio nella Top 10 grazie a nomi come Animal Crossing: New Horizons (3), Mario Kart 8: Deluxe (4), e Minecraft in versione Switch (5).

Recupera Marvel’s Spider-Man: Miles Morales per PlayStation 4