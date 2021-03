Hourman sarà uno dei prossimi film basato sui supereroi della DC Comics.

Deadline riporta infatti che Warner Bros. e DC Films stanno sviluppando un film sul personaggio in collaborazione con Chernin Entertainment — la compagnia che ha prodotto la trilogia del Pianeta delle Scimmie.

A occuparsi della sceneggiatura sono stati chiamati Gavin James e Neil Widener, duo al lavoro anche sulle sceneggiature del sequel di San Andreas e The Hot Wheels.

Non è la prima volta che DC prova a realizzare un progetto sul personaggio: nel 2013 si era parlato di una serie tv per The CW, ma il progetto si è arenato e il supereroe è successivamente entrato nel cast di Legends of Tomorrow, interpretato da Patrick J. Adams, e in Stargirl.

In Stargirl, in particolare, Lou Ferrigno Jr. e Cameron Gellman interpretano due delle tre incarnazioni di Hourman — rispettivamente Rex e Rick Tyler.

A proposito di Hourman

Il personaggio di Hourman è stato ideato da Ken Finch e Bernard Baily ed è apparso per la prima volta sul numero 48 della rivista Adventure Comics datata Aprile 1940.

La prima incarnazione del personaggio è Rex Tyler, scienziato che ha sintetizzato il composto chimico Miraclo che è in grado di dargli super forza e super velocità per un’ora.

Il supereroe ha militato nella Justice Society of America, nei Combattenti per la Libertà e nell’All Star Squadron.

La seconda incarnazione è il più noto Rick Tyler, figlio di Rex, ideato da Roy Thomas, Dann Thomas e Todd McFarlane nel 1985 per la serie Infinity Inc..

La terza versione è Matthew Tyler, androide ideato da Grant Morrison e Howard Porter nel 1997 per la serie JLA.

Ha goduto di una serie regolare, nata dall’evento DC One Million, pubblicata per 25 numeri scritti da Tom Peyer.

Negli USA è uscita tra il 1999 e il 2002, in Italia è stata pubblicata da Planeta DeAgostini in un volume unico nel 2010.

Acquista Legends of Tomorrow stagioni 1-4 in Blu-ray