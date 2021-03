Chris Evans tornerà nei panni di Captain America?

Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios e CCO di Marvel Entertainment, è una delle persone che ha probabilmente ha più potere all’interno del mercato dell’intrattenimento ed avere in mano La Casa delle Idee sul piano televisivo e cinematografico, ma anche editoriale a dell’animazione richiede però tanta attenzione e una difficoltà gestionale non indifferente.

Questo gli da la responsabilità ed il potere di non rivelare mai i suoi piani prima di un annuncio ufficiale, o non prima che un prodotto viene rivelato al pubblico.

Captain America ritornerà?

Deadline, una delle fonti più affidabili del settore a Hollywood, ad inizio Anno ha rivelato che secondo le loro fonti Chris Evans è pronto a tornare ad interpretare Captain America nel Marvel Cinematic Universe e che si trova in trattative con i Marvel Studios per prendere parte ad un nuovo progetto, con l’opzione per comparire anche in un altro Film.

A margine degli impegni stampa per The Falcon and the Winter Soldier, il deus ex-machina dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha potuto commentare questa indiscrezione riportata qualche settimane fa:

“Rispondo raramente di no a qualcosa perché le cose riescono sempre a sorprendermi, ma quel rumour mi pare sia stato smentito dal diretto interessato.”

Infatti come potete vedere, la notizia era stata smentita su Twitter da Chris Evans stesso:

News to me🤷🏻‍♂️ — Chris Evans (@ChrisEvans) January 14, 2021

Ovviamente, non si tratta di una conferma definitiva al 100%, in quanto come è suo solito fare, Feige ha alluso appena alla dichiarazione di Evans sulla domanda.

Anche l’attore di Falcon, Anthony Mackie, commenta queste voci:

Non ne ho idea. Ero a pesca quando è scappata fuori la cosa. Quando sono rientrato per prendere un po’ di gamberetti il tizio del molo mi fa ‘Hey, hai visto questa roba qua?’. Prendo le mie esche per pescare dalla stessa persona da tipo 20 anni e ora, all’improvviso, è un fan! Non aveva idea di chi fossi. Ora è un fan. Sai, la Marvel fa tutto all’insegna della massima segretezza ed è ridicolo pensare a quello che sappiamo e quello che non sappiamo. Non ho davvero dea. Il tizio al molo che mi vende i gamberetti sa più cose di me di quello che accade alla Marvel.”

Molti avevano ipotizzato che, in The Falcon and The Winter Soldier, il personaggio poteva fare ritorno come mentore per Falcon, insegnandoli qualcosa riguardo il suo ruolo e la responsabilità portata dal costume, ma purtroppo non ci sono più dubbi in merito.

Non è nemmeno escluso che tale risposta di Feige sia stata organizzata per sviare l’attenzione ma effettivamente, dopo quello che è accaduto in Avengers: Endgame, è piuttosto improbabile che questo supereroe, con quel determinato volto, abbia una parte all’interno delle vicende.

Si ipotizzava che in The Falcon and The Winter Soldier, Captain America poteva fare ritorno come una sorta di mentore per Falcon, insegnandoli qualcosa riguardo il suo ruolo e la responsabilità portata dallo scudo, ma purtroppo sembra non ci siano più dubbi in merito.

Non è nemmeno da escludere che la risposta di Feige sia stata organizzata per sviare l’attenzione come succede spesso quando si parla dei Marvel Studios, ma a questo punto effettivamente, dopo quello che abbiamo visto in Avengers: Endgame, è piuttosto improbabile che Captain America, abbia una parte all’interno dell’MCU.

Hai visto Captain America: Civil War?