Hot Wheels, una linea di modellini di automobili, lanciata sul mercato nel 1968 dalla azienda di giocattoli statunitense Mattel, aveva precedentemente annunciato la sua collaborazione con Nintendo nella creazione di una nuova versione di Mario Kart, più spettacolare, appunto la Mario Kart Rainbow Road Raceway, che sarebbe stata disponibile per il pre-ordine su Amazon per 119,99 dollari.

Ora, la Hot Wheels spiega che la pista Mario Kart Rainbow Road era stata erroneamente messa in pre-vendita su Amazon.

L’azienda ha aggiunto che il gioco di Mario non sarà reso disponibile fino a questa estate, quindi, chi l’ha già acquistato, ha diritto ha ricevere un rimborso completo.

Hot Wheels ha spiegato:

Il nuovo set di piste Hot Wheels Mario Kart Rainbow Road è stato erroneamente messo in prevendita su Amazon durante il fine settimana. Nonostante ci piace vedere l’eccitazione dei fan per questo nuovo prodotto, è stato messo in prevendita per errore. I clienti che l’hanno acquistato possono ricevere un rimborso completo richiedendolo su Amazon. Il set di piste Hot Wheels Mario Kart Rainbow Road sarà disponibile per l’acquisto questa estate, quindi i fan possono tenere gli occhi aperti per ulteriori dettagli nei prossimi mesi.

La data di lancio ufficiale rimane il 29 maggio.

Contrassegnato dai quattro anni in su, richiede tre batterie AAA per il tabellone. Inoltre le immagini rivelano che i fan saranno in grado di correre con Mario, Luigi, Peach, Yoshi e King Boo. La pista può anche diventare un percorso tortuoso o dritto con un cancello di partenza elettronico con Lakitu, un traguardo elettronico ed effetti sonori e luminosi.

In attesa di poter comprare la pista Mario Kart Rainbow Road, puoi dare un’occhiata ai LEGO Super Mario Adventures, progettati come un gioco interattivo, con una figura di LEGO Mario che dispone di uno schermo LCD e un altoparlante, la raccolta di monete virtuali e un’app di accompagnamento per iOS e Android.

Compra il set di LEGO Super Mario Starter Adventures