Boruto – una importante rivelazione su Mitsuki

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sia sul manga che sull’anime di Boruto: Naruto Next Generations.

Nella serie animata di Boruto, l’ex cattivo di Naruto Orochimaru si è adoperato per riscattarsi, non solo lavorando con Konoha per condurre esperimenti scientifici per migliorare il mondo degli shinobi, ma anche lasciando al Villaggio Nascosto della Foglia un giovane ninja che potrebbe annullare i suoi vecchi peccati. L’identità di quel ninja risulta essere una delle rivelazioni più scioccanti della serie: Mitsuki è in realtà il figlio di Orochimaru.

Tuttavia, mentre l’anime e il manga danno corpo alla rivelazione in modo diverso, entrambi lo fanno tagliando piuttosto corto.

Durante gli episodi nell’arco dell’anime di Momoshiki, oltre a combattere gli alieni, Boruto, Sarada e Mitsuki – ovvero il nuovo Team 7 – hanno dovuto abbattere anche un orso gigante che terrorizzava la periferia di Konoha. E quando lo fanno, mentre parlano del rispetto dei genitori nel villaggio, Mitsuki chiede loro di rispettare il suo: Orochimaru.

Sarada è scioccato dalla rivelazione. E per quanto riguarda Boruto? Beh, non sa nemmeno chi sia il ninja serpente. Questo è piuttosto strano dato che Orocohimaru è ben documentato come uno dei Sannin Leggendari, quindi sembra strano che Boruto non sappia chi sia. Mentre Sarada cerca di mostrare un po’ di riverenza, l’intero momento cade in modo piatto, il che è un peccato perché questa è una grande rivelazione.

Per quanto riguarda il manga, la rivelazione avviene in modo molto diverso, anche se ugualmente inefficace. Il Team 7 lo scopre molto più tardi, nel Capitolo # 25 dell’arco di Kawaki. Lì, dopo che Kawaki ha ucciso Garo ed è svenuto, Katasuke seziona il suo corpo, rivelando che è uno strumento ninja scientifico. Si meraviglia dell’esperimento genetico, definendolo un’arma. Mitsuki concorda, dicendo che sembra simile alla clonazione con cui è stato creato.

Poi, mentre Boruto e Sarada se ne stanno lì scioccati, menziona casualmente di essere un essere umano sintetico creato da Orochimaru prima che la conversazione torni a Katasuke che parla di Kawaki. È piuttosto deludente. Ancora una volta, questo momento meritava più attenzione, oltre a una conversazione più approfondita al riguardo con i suoi amici:

L’anime ha fatto la rivelazione in un momento antecedente rispetto al manga, quindi potrebbero esserci più episodi filler con Orochimaru e anche per aggiungere drammaticità al Team 7. Ma il manga avrebbe potuto facilmente renderlo un cliffhanger piuttosto che usarlo semplicemente per mostrare che il mondo degli shinobi è pieno dimezzis cientifici bizzarri, come i segni del Karma di Boruto e Kawaki.

Per questo, l’annuncio di Mitsuki non ha un reale impatto in nessuno degli scenari, portando alla nostra prima impressione che il lignaggio di questo personaggio leggendario sia relegato a una misera frase buttata lì.

Acquistate Boruto. Naruto Next Generations (Vol. 11) QUI!