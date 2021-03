Le novità J-POP Manga annunciate su Direct 81 vedono il debutto della nuova edizione del classico Black Jack di Osamu Tezuka, del nuovo, cruento isekai Game of Familia, dell’apprezzato Metamorphose no Engawa e dei nuovi boys love di Chise Ogawa e Ranmaru Zariya.

Di seguito tutte le novità J-POP Manga annunciate su Direct 81, la cui uscita indicativa è il mese di Maggio 2021; qui le novità dal numero 80 del catalogo, previste per Aprile.

Le novità J-POP Manga annunciate su Direct 81

GAME OF FAMILIA 1

di Mikoto Yamaguchi, D.P.

6 volumi in corso, 12,4×18 cm, 192 pp., b/n + colore

6,90 €

Sasae Hatsushima ama la sua famiglia e decide di proteggerla quando, insieme alla matrigna e alle due sorellastre, viene evocato in un altro mondo in cui gli umani sono

visti come salvatori: solo loro infatti possono fermare l’orda di non-morti che minaccia tutti gli esseri viventi.

Per questo, quando è il momento per i quattro di cedere parte del proprio corpo in cambio di poteri divini, Sasae pensa a un piano rischioso e folle…

Dall’autrice di Dead Tube ecco l’isekai più crudo, eccitante e imprevedibile, che scardina gli stereotipi del genere con un “eroe” pronto a tutto!

Riproposta

KARMA OF PURGATORY BOX 1-5

di S. Hirose, N. Haruba

29,50 €

L’esistenza di Makoto è infernale, a scuola è vittima dei bulli e a casa di suo padre. Solo la cotta per la compagna di classe Kirisaki lo fa andare avanti, e quando riceve da lei i complimenti per la sua abilità nel disegno si convince che una vita più felice è possibile…

Ma il fato ha in mente per lui uno scherzo ancora più crudele che lo spinge al suicidio, e tutto ciò non sembra bastare: risvegliatosi in una specie di purgatorio, Makoto scopre di dover tornare sulla Terra per aiutare coloro che avrebbe danneggiato con la sua morte!

METAMORFOSI BOX VOL. 1-5

Di Kaori Tsurutani

15×21 cm, 160 pp. cad., b/n + colore

49,50 €

L’amicizia tra due persone, anche se molto diverse tra loro, può sbocciare per le ragioni più impensabili.

In un torrido giorno d’estate, una donna settantacinquenne scopre in libreria un genere di fumetti che non aveva mai sentito nominare prima, il Boy’s Love, e ne è subito rapita.

Un interesse che imparerà a navigare con l’aiuto della commessa adolescente, in quella che diventerà una passione da condividere, motore di una dolce e imprevedibile sorellanza.

Un racconto curioso e particolare che distrugge ogni barriera e pregiudizio, avvicinando due generazioni di donne in un mix commovente e delicato.

Riproposta

NORA TO ZASSOU BOX VOL. 1-4

di Keigo Shinzo

30,00 €

La vita dell’ispettore Hajime Yamada, specializzato in crimini sui minori, non ha più senso dopo la morte precoce della figlia.

Una luce si riaccende nella sua oscura esistenza però quando si imbatte in una giovane ragazza scappata di casa, che si prostituisce per sopravvivere e che…somiglia spaventosamente alla sua figlia scomparsa.

Un racconto duro, profondo e sincero, sull’incontro fra un uomo che ha perso la speranza e una donna che non l’ha mai conosciuta.

RED THEATER

di Chise Ogawa

12×16,9 cm, 200 pp., b/n

6,90 €

Yuri è l’erede di Abalkin, un marchio di lusso di tacchi a spillo da paura.

Il suo tempo è dedicato per intero alla promozione della sua attività: di giorno, sfilando sui tacchi Abalkin come un modello provetto; di notte, assicurandosi l’entusiasmo degli sponsor fornendo ai mecenati dell’azienda servizi molto particolari.

In sostegno a Yuri non manca mai il suo segretario, Adam, al suo fianco ormai da anni.

Ma la relazione tra i due non è semplice e trasparente come sembra…

Una storia psicologica, oscura e contorta, nel pieno stile della maestra del Boy’s Love Chise Ogawa!

SHANGRI LA 1

di Ranmaru Zariya

2 volumi serie in corso, 12×16,9 cm, 192 pp., b/n + colore

6,90 €

Apollo, eterosessuale fresco di divorzio, ha proprio bisogno di cambiare vita.

Risponde così all’annuncio per un nuovo lavoro che in questo momento sembra perfetto per lui: nella casa di appuntamenti Shangri La, dovrà accendere il desiderio nelle prostitute prima che possano dedicarsi a soddisfare i loro clienti.

Tuttavia gli è sfuggito un particolare: a Shangri La, le prostitute…sono uomini!

Riuscirà Apollo ad abituarsi al suo nuovo lavoro e a resistere alle avance di Fee, il suo

affascinante tutor?

Un racconto pieno di sensualità e mistero, dall’acclamata autrice di Void e Liquor & Cigarettes!

IL SUO NOME ERA GILBERT

KEIKO TAKEMIYA E I MERAVIGLIOSI ANNI DEL GRUPPO 24

di Keiko Takemiya

14×21, 200 pp., b/n + colore

14,00 €

In questo appassionante romanzo autobiografico, la straordinaria Keiko Takemiya (Il Poema del Vento e degli Alberi) racconta gli anni ’70 del manga attraverso la sua esperienza diretta di autrice.

Un racconto di formazione sulle battaglie di un’artista contro le proprie insicurezze, alla ricerca di se stessa e della propria voce, e un viaggio lucido ed emozionante nel mondo dell’editoria dell’epoca, dove il desiderio delle autrici di raccontare storie dirette alle ragazze si scontrava con un ambiente di committenti maschi.

Una testimonianza sincera, emozionante e fondamentale per tutti i mangofili, tra amicizia, rivalità, genio e sacrificio.

BLACK JACK 1 di 15

di Osamu Tezuka

15×21 cm, 416 pp., b/n

15,00 €

Il chirurgo fuorilegge Black Jack, uno dei personaggi più iconici del manga, fa il suo trionfale ingresso nella Osamushi Collection!

Sempre pronto a girare il mondo per portare a termine operazioni impossibili, Black Jack è

un individuo misterioso e carismatico, tanto geniale quanto ribelle.

Sebbene sia un medico qualificato, rifiuta di accettare una licenza medica a causa del suo odio e della sfiducia nei confronti dell’ipocrisia e della corruzione della comunità medica.

Si ritrova così a svolgere operazioni illegali, spesso per gangster e criminali, e sempre in cambio di tariffe esorbitanti.

Considerato da tutti un orco egoista e indifferente, Black Jack nasconde però un’etica profonda ed è sempre pronto ad aiutare le vittime di crimini e di capitalisti corrotti.

BRAVE DAN

di Osamu Tezuka

15×21 cm., 250 pp., b/n

12,00 €

Nel selvaggio Hokkaido, il giovane Kotan vive in pace e in armonia con la natura ma il suo placido percorso sta per essere deviato sul binario…dell’avventura!

Insieme a Dan, una tigre scappata da un circo, Kotan dovrà imbarcarsi in un’incredibile caccia al tesoro, tra rovine misteriose, inseguimenti spettacolari e feroci battaglie per la sopravvivenza!

Un racconto epico, tra azione e critica sociale.

Le novità J-POP Manga annunciate su Direct 81 – le serie in corso

BLUE PERIOD 5

€ 6,50

HANAKO KUN 7

€ 5,90

HELL’S PARADISE 10

€ 5,90

KAKEGURUI TWIN 10

€ 6,90

KINGDOM 46

€ 6,90

KOMI CAN’T COMMUNICATE 6

€ 5,90

LA FINESTRA DI ORFEO 2

€ 12,00

LA VIA DEL GREMBIULE – LO YAKUZA CASALINGO 6

€ 5,90

LAND OF THE LUSTROUS 7

€ 7,50

OVERLORD – IL ROMANZO 7

€ 14,00

RE:ZERO – LIGHT NOVEL 9

€ 12,00

SO I’M A SPIDER, SO WHAT? 6

€ 6,50

SUPER HXEROS 6

€ 6,50

TOKYO REVENGERS 4

€ 6,50

WORLD’S END HAREM 12

€ 6,50

