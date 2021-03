Wizards of the Coast ha finalmente comunicato una data di uscita per Dungeons & Dragons: Dark Alliance . L’attesissimo gioco di ruolo cooperativo è ambientato nel multiverso di Dungeons & Dragons e seguirà le avventure del personaggio creato dell’autore R.A. Salvatore, Drizzt Do ’Urden.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance – tutto ciò che c’è da sapere

Prendendo elementi dai romanzi più venduti di Salvatore, Dark Alliance presenterà personaggi famosi e mostri famigerati della popolare serie da tavolo. Dungeons & Dragons: Dark Alliance venne rivelato durante i Game Awards 2019, ma non si sapeva molto sulla storia o su ciò che il gioco avrebbe presentato, almeno fino ad ora.

In un trailer pubblicato dal canale YouTube del titolo, è stata rivelata la data di uscita di Dungeons & Dragons: Dark Alliance. Il trailer prepara il terreno per la storia del gioco. I giocatori dovranno sconfiggere ondate di mostri terrificanti, combattendoli in sforzi coordinati con alcuni dei personaggi più famosi di Dungeons & Dragons. Il trailer si conclude rivelando il titolo del gioco, così come la sua attesissima data di uscita.

Il sito web di Dungeons & Dragons: Dark Alliance rivela due diverse edizioni del giocoi disponibili per il preordine, una Standard e una Digital Deluxe Edition. Preordinare il gioco, anche nella sua forma standard, garantirà l’accesso immediato al titolo al momento del lancio e consentirà ai giocatori del gruppo di impugnare una scimitarra, un arco, un’ascia o un martello a tema Beholder. La Digital Deluxe Edition aggiunge alcuni ulteriori vantaggi, tra cui un set di armi Lich e il pacchetto di espansione Echoes of the Blood War.

Il prezzo di Dungeons & Dragons: Dark Alliance potrebbe essere una sorpresa, poiché la Standard Edition costerà ai giocatori €39.99, circa 20-30 euro in meno rispetto alla maggior parte dei giochi moderni, il che potrebbe però essere un’indizio che il gioco potrebbe non essere così grande come quelli che vengono venduti a un costo maggiore al lancio. La Digital Deluxe Edition avrà invece un costo di €59.99. Il fatto poi che il gioco si concentri sulla modalità cooperativa è un buon segno, poiché consente a più giocatori di provare il gioco insieme usando una sola copia.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One e PC il 22 giugno 2021.

