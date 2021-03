Miss Kobayashi’s Dragon Maid Stagione 2 annunciato da Crunchyroll

Miss Kobayashi’s Dragon Maid S, la stagione 2 della trasposizione anime del manga di Cool-kyou Shinja, verrà diffuso da Crunchyroll anche in Italia a partire da Luglio.

Possiamo guardare il video di anteprima ufficiale italiano in apertura, di seguito la sinossi:

La signorina Kobayashi è una giovane impiegata che vive una vita solitaria e noiosa, divisa tra casa e ufficio.

Finché un giorno non salva un drago in difficoltà.

Il drago in questione si chiama Tohru e, tramite la magia, si trasforma in una adorabile ragazza umana (a parte corna e coda, ovvio) ed è disposta a fare qualsiasi cosa pur di ripagare il suo debito.

Cosa ne pensi a proposito la signorina Kobayashi è del tutto irrilevante.

Con un drago come coinquilina, la vita di Kobayashi non sarà più la stessa (e vorrei vedere…).

A proposito di Miss Kobayashi’s Dragon Maid S

Tatsuya Ishihara dirige Miss Kobayashi’s Dragon Maid S presso Kyoto Animation, mentre il compianto Yasuhiro Takemoto, regista della prima stagione deceduto durante l’incendio agli studi di Kyoto Animation, è stato promosso postumo a regista generale.

Alla direzione artistica Shoko Ochiai prende il posto della compianta Mikiko Watanabe, anch’ella rimasta vittima dell’incendio allo studio.

Confermati Yuka Yamada alla supervisione delle sceneggiature, Miku Kadowaki al character design, Nobuaki Maruki alla direzione dell’animazione, Yota Tsuruoka alla direzione del suono e Masumi Ito alla colonna sonora presso LANTIS.

A proposito di Miss Kobayashi’s Dragon Maid

Cool-kyou Shinja serializza il manga Miss Kobayashi’s Dragon Maid (Kobayashi-san Chi no Maid Dragon) sulle pagine della rivista di seinen manga Monthly Action di Futabasha dal 25 Maggio 2013.

L’opera ha dato origine ai manga derivati Kobayashi-san Chi no Maid Dragon: Kanna no Nichijou, Kobayashi-san Chi no Maid Dragon: Elma no OL Nikki, Kobayashi-san Chi no Maid Dragon: Lucoa wa Boku no xx desu e Kobayashi-san Chi no Maid Dragon: Okomorigurashi no Fafnir.

In Italia Miss Kobayashi’s Dragon Maid e i suoi spin-off sono ancora inediti.

La prima stagione del 2017 si compone di 13 episodi più un ulteriore episodio incluso nell’edizione home video giapponese.

I tredici episodi e l’episodio 14 sono disponibili su Crunchyroll anche in Italia.

