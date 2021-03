NHK ha rivelato che la seconda stagione dell’anime Welcome to Demon School, basata sul manga Mairimashita! Iruma-kun di Osamu Nishi, aggiungerà Shinichiro Miki al cast nel ruolo di Ari.

Welcome to Demon School! Iruma-kun 2 – quello che sappiamo sulla nuova stagione

La seconda stagione di Welcome to Demon School! Iruma-kun uscirà il 17 aprile 2021 e introdurrà un nuovo personaggio, chiamato Ari, che sarà interpretato da Osamu Nishi.

È stato confermato che l’intero staff principale della prima stagione tornerà per la seconda stagione. Makoto Moriwaki torna a dirigere la seconda stagione alla Bandai Namco Pictures, con Kazuyuki Fudeyasu ancora una volta responsabile della composizione della serie. Satohiko Sano ritorna come character designer.

Akimitsu Honma compone ancora una volta la musica. NHK e NHK Enterprises sono accreditate per la produzione. I DA PUMP ritornano dalla prima stagione per eseguire la sigla di apertura intitolata: No! No! Satisfaction!. Amatsuki eseguirà la sigla finale Kokoro Show Time.

Welcome to Demon School! Iruma-kun – la prima stagione

Welcome to Demon School! Iruma-kun è un manga scritto da Osamu Nishi e pubblicato sulla rivista shōnen Weekly Shōnen Champion di Akita Shoten da marzo 2017. La prima stagione dell’anime, prodotta da Bandai Namco Pictures, è stato trasmessa tra ottobre 2019 e marzo 2020.

In Italia la serie viene trasmessa su Crunchyroll che descrive così la storia:

Suzuki Iruma, un umano di 14 anni, un giorno si trova trasportato suo malgrado nel mondo dei demoni. Ad aggravare la situazione, l’autodesignato “nonno” che stravede per lui è il preside della sua nuova scuola. Iruma, per sopravvivere, deve affrontare uno sprezzante studente che lo sfida a duello, una ragazza con problemi di adattamento e molte altre cose spaventose! Potrà questo perfetto pacifista schivare ogni guaio che sembra giungere da ogni parte? Mentre tenta freneticamente, la gentilezza innata di Iruma inizia ad avere la meglio sui suoi nemici.

