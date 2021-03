Microsoft ha di recente annunciato quali nuovi videogiochi verranno aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass durante il corso di questo mese. Scopriamo insieme quali sono e quando saranno fruibili da parte di tutti gli abbonati al servizio.

Xbox Game pass – i videogiochi di marzo 2021

Undertale (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox – dal 16 marzo

Empire of Sin (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox – dal 18 marzo

Nier: Automata (PC) – dal 18 marzo

Star Wars: Squadrons (Console) EA Play – dal 18 marzo

Torchlight III (PC) – dal 18 marzo

Genesis Noir (Console and PC) ID@Xbox – dal 25 marzo

Octopath Traveler (Console and PC) – dal 25 marzo

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PC) ID@Xbox – dal 25 marzo

Supraland (PC) ID@Xbox – dal 25 marzo

Yakuza 6: The Song of Life (Cloud, Console and PC) – dal 25 marzo

Narita Boy (Cloud, Console and PC) ID@Xbox – dal 30 marzo

Outriders (Cloud and Console) – dal 1 aprile

Oltre ai nuovi titoli disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass a partire dal mese in corso, saranno anche pubblicati diversi aggiornamenti e DLC.

Xbox Game Pass – aggiornamenti e DLC

Minecraft x Uniqlo Skin Pack, Vol.2: nuovi design di magliette e pantaloncini Steteco, oltre a nuovi mob

Terzo anniversario di Sea of Thieves, dal 18 al 21 marzo: GRATIS emote Jump For Joy

The Outer Worlds: Murder on Eridanos DLC – 17 marzo: sconto del 10% per gli abbonati a Xbox Game Pass

Xbox Game Pass Ultimate – vantaggi per gli abbonati

Apex Legends: ogni mese avremo un ciondolo per armi con un tema diverso. Marzo è segnato dal ciondolo arma Mass Effect N7.

Rainbow Six Siege: Doc Byte Set – da richiedere entro il 5 aprile

World of Tanks: Legend of War Pack – da richiedere entro il 31 marzo

Xbox Game Pass – missioni

Sarà possibile ottenere punti 4X per le missioni. Non dimenticate di richiedere i punti Rewards dopo aver completato le missioni.

Ultimate Quests settimanali per 4X punti:

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 – 200 punti: sconfiggi 3 zombi o 3 piante (a partire dal 16 marzo)

Dragon Age: Inquisition [EA Play] – 200 punti: uccidi 15 nemici in modalità giocatore singolo (a partire dal 23 marzo)

Xbox Game Pass – i giochi non più disponibili

I seguenti giochi lasceranno la libreria Xbox Game Pass. Come sempre, potete utilizzare lo sconto membro per risparmiare fino al 20% sui giochi prima che se ne vadano per continuare il divertimento.

Ecco quindi i giochi non più disponibili dal 31 marzo:

Hyperdot (console e PC)

Journey to the Savage Planet (Console) (qui la mia recensione)

Machinarium (PC)

