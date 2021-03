PUBG potrebbe vedere l’arrivo della stagione 11. Dopo Fortnite parrebbe quindi essere la volta della creature di Bluehole. L’indiscrezione arriva da un dataminer di nome Player IGN, che ha pubblicato una serie di codici scoperti nella versione mobile cinese di PUBG, in cui si fa riferimento a nuovi contenuti di trama e una nuova stagione, appunto la numero 11.

Parrebbe che la versione mobile e PC del gioco andranno però avanti in maniera indipendente e sarà la seconda tra queste due versioni a vedere l’arrivo di questa fantomatica stagione. Già la stagione numero 10 era stata accolta con grande favore dalla comunità, dato che introduceva delle importanti novità come una mappa urbana e una nuova fazione. Dal leak comunque non è ancora chiaro quali saranno i contenuti della stagione 11, né è chiaro che si tratti di una cosa certa.

C’è da tenere conto che, data la ristrutturazione aziendale di PUBG Corp., non ci si dovrebbe aspettare un aggiornamento massiccio.

PUBG – il battle royale di Bluehole

“In PUBG lanciati col paracadute in un pericoloso campo di battaglia armato solo di arguzia, saccheggia attrezzature e supera in astuzia i tuoi nemici in una feroce battle royale. Parti da zero per diventare un soldato infallibile e metti alla prova il tuo valore contro un massimo di 99 giocatori in diverse mappe di gioco uniche. Hai solo una vita. Solo un tentativo a partita. Semina distruzione in solitaria o unisciti a una squadra di un massimo di quattro giocatori per aumentare le probabilità di sopravvivenza… e di vittoria.”

Era con queste parole che si dava vita, per la prima volta in maniera mainstream, al genere battle royale, portato al successo da PUBG prima e da Fortnite poi. Il gioco, prima della concorrenza con Epic, aveva superato Dota 2 in quanto a giocatori contemporanei, divenendo, nel 2017, il gioco più giocato in assoluto su Steam.

