Si chiama Haven ed è un team indie fondato da Jade Raymond a Montreal. Si tratta di uno studio interno a Sony PlayStation che svilupperà giochi in esclusiva per PS4 e PS5. Tramite un comunicato ufficiale dal blog, Raymond spiega i motivi della fondazione di questo studio:

“Facendo un bilancio della mia carriera negli ultimi anni e pensando a quale potesse essere il prossimo passo, sono giunta a una conclusione molto semplice: devo riprendere a fare ciò che amo di più e a farlo in un modo che dia al nostro team la libertà di esplorare, ispirare e creare.

Così oggi annuncio Haven, uno studio indipendente in cui molti dei talentuosi sviluppatori di videogiochi con cui ho lavorato per anni (e a cui voglio molto bene!) si ritrovano per fare quello che ci appassiona di più. È giunto il momento di riconcentrarsi sui GIOCHI in un luogo in cui possiamo mettere in pratica le nostre capacità artistiche senza ostacoli o impedimenti.

Vogliamo creare mondi in cui i giocatori possano trovare una via di fuga, divertirsi, esprimere se stessi e trovare una comunità di cui fare parte. Vogliamo mettere tutta la nostra passione in un progetto. Vogliamo creare qualcosa di meraviglioso per le persone perché crediamo nella capacità dei giochi di portare gioia nella loro vita. E Sony condivide questa visione. Il loro impegno verso prodotti di eccellenza non ha eguali e per questo non potrei essere più felice del sostegno e del supporto che ci offrono.”

Haven – il progetto di Jade Raymond

Jade Raymond è un nome che si è soprattutto legato a giochi della Ubisoft, lavorando in veste di produttrice e produttrice esecutiva ad Assassin’s Creed 1 e 2, Bloodlines per PSP, Splinter Cell: Blacklist e anche il primo Watch Dogs. La creazione dello studio Haven non può che fare contenti chi è fan di questi giochi e del modo in cui ne sono stati gestiti i lavori. Senza dimenticarci che ha anche lavorato come produttrice di contenuti esclusivi per Google Stadia.

Sackboy: A Big Adventure per PS5