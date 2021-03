Jujutsu Kaisen 142 sta esplorando le ricadute immediate del caos dell’Incidente di Shibuya, e Yuji stesso sente il peso metaforico e fisico degli eventi dell’arco. Mentre si stava già punendo per quello che Sukuna ha fatto, il suo ordine di esecuzione è stato ripristinato. Sfortunatamente per Yuji, il suo boia è uno dei combattenti più forti della serie, Yuta Okkotsu.

Jujutsu Kaisen 142 – Yuji Vs. Yuta

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Jujutsu Kaisen 142.

Yuji e Yuta si sono ufficialmente incrociati nei pochi capitoli precedenti, quando Yuji ha iniziato a mettere alla prova la sua forza contro il potere assolutamente fuori scala di Yuta. Ma sembra che parte di quel potere che abbiamo potuto vedere nella serie prequel sia tornato, mentre l’abilità Pugno Divergente di Yuji sembra essere stata rubata e copiata durante il combattimento tra loro due, come si evince dal nuovo capitolo del manga originale di Gege Akutami.

Jujutsu Kaisen 142 rivela che l’attacco di Yuta a Yuji sembra aver avuto successo. Yuji non si muove più quando lo vediamo verso la fine del capitolo, ma la vera rivelazione arriva quando Yuta salva Naoya da Choso: colpisce Choso in faccia e, sebbene sia difficile vedere il pugno in azione, è chiaro che Choso viene colpito più volte.

Il vero indizio qui, tuttavia, è che la mano di Yuta è ricoperta di energia maledetta piuttosto che il suo intero corpo, come avveniva invece nel capitolo precedente. Questo, unito ai colpi sul viso di Choso, implica che Yuta avesse usato il Pugno Divergente dopo aver visto Yuji usarlo nel loro combattimento. Grazie all’aiuto di Rika (qualcosa che la serie deve ancora spiegare), sembra che Yuta abbia mantenuto questa abilità dalla serie prequel.

Nel prequel, è stato rivelato che, insieme al travolgente potere energetico maledetto di Yuta al livello base, la sua collaborazione con lo spirito maledetto Rika gli permette di copiare abilità altrui. Di solito si tratta di una versione più debole della tecnica originale, ma è qualcosa che potrebbe anche essere cambiato nell’anno in cui è stato attivo come stregone di grado speciale.

Questo non sta confermando che Yuta ha copiato il Pugno Divergente di Yuji, ma dato quello che sappiamo di Yuta (e il fatto che ora stia compensando la mancanza della sua katana), è decisamente probabile.

