Dopo il fortunato lancio console di EA Play per Xbox Game Pass nel novembre 2020, il servizio di Electronic Arts è in arrivo anche su PC. Lo annuncia la compagnia stessa, senza però rivelare una data d’uscita precisa. Inizialmente EA Play per PC era atteso il 15 dicembre 2020, salvo poi rimandarlo all’ultimo momento. Su twitter, la compagnia ha espressamente dichiarato che, “Se siete abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate, avete accesso ad EA Play su Xbox, e presto potrete aver accesso ad EA Play anche da PC.”

Non sono chiari i motivi del rimando su PC avvenuto alla fine dello scorso anno, ma questa sembra essere davvero la volta buona. EA Play è un servizio già presente sul DRM proprietario Origin, ed è arrivato anche su Steam di recente. Insomma, i possessori del Game Pass che giochino su console o su computer, avranno da che giocare con questa aggiunta.

Xbox Game Pass ed EA Play

Xbox Game Pass si sta rivelando davvero una delle strategie più riuscite da parte di Microsoft. Soprattutto in seguito all’uscita di Xbox Series X ed S, la casa di sviluppo ha ben pensato di far rientrare nella sua offerta EA Play a partire dal mese di novembre 2020. Questa scelta ha permesso agli abbonati di accedere a tutti i giochi che già erano disponibili dal DRM Origin e Steam dei titoli Electronic Arts.

EA Play consentiva già su PC di accedere in anteprima a diversi titoli della casa di sviluppo e anche di ottenerne altri a prezzi stracciati. Questo abbonamento aveva già fatto fortuna tra gli utenti PC e riproporlo presso Xbox Game Pass potrebbe essere una mossa vincente. Molti dei titoli sono orientati al multigiocatore, ma ce ne sono anche molti in singolo in modo da fare la gioia di chiunque. Star Wars Battlefront, Star Wars Jedi: Fallen Order, i Dragon Age, TitanFall e Battlefield sono solo alcuni tra i vari titoli di alto livello disponibili.

