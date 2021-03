La sesta e ultima stagione di Supergirl, la serie televisiva dell’Arrowverse ispirata al personaggio di Kara Zor-El, debutterà il 30 Marzo 2021 sulla rete tv americana The CW.

La stagione prenderà il posto di Superman & Lois, che si fermerà per esigenze di produzione legate alla pandemia per poi riprendere il 18 Maggio 2021; le avventure della cugina di Superman si fermeranno quindi a loro volta e si concluderanno in Estate.

Di seguito le prime foto dal primo episodio della stagione, intitolato Rebirth:

Supergirl Stagione 6 – la sinossi della premiere

ATTENZIONE AGLI SPOILER SUL FINALE DELLA STAGIONE 5!

Mentre Brainiac è in fin di vita dopo aver cercato di fermare Lex, Supergirl e il suo team si precipitano a salvarlo, ingaggiando una battaglia epica contro Gamenmae.

Dopo aver sconfitto Leviathan, Kara rivolge la propria attenzione verso Lex, che ha usato la piattaforma Obsidian per fare il lavaggio del cervello a mezzo mondo al fine di amarlo e seguirlo a tutti costi — a prescindere dalle azioni terribili che compie.

Sapendo quanto questo renda pericoloso suo fratello, Lena recluta tutta la squadra – Alex, J’onn, Dreamer, Kelly e Brainiac, ma Supergirl capisce che l’unico modo per fermare veramente Lex è sacrificare se stessa.

A proposito di Supergirl

Sviluppata da Ali Adler, Greg Berlanti e Andrew Kreisberg, Supergirl ha debuttato il 26 Ottobre 2015 sulla rete CBS; dalla stagione 2 la serie viene trasmessa su The CW.

Il cast include Melissa Benoist (Kara Zor-El / Supergirl), Mehcad Brooks (James Olsen / Guardian), Chyler Leigh (Alex Danvers), Jeremy Jordan (Winn Schott / Giocattolaio), David Harewood (J’onn J’onzz / Martian Manhunter), Calista Flockhart (Cat Grant), Chris Wood (Mon-El), Floriana Lima (Maggie Sawyer), Jesse Rath (Brainac) e Katie McGrath (Lena Luthor).

A questi nella sesta stagione si aggiunge la debuttante Eliza Helm nel ruolo della giovane Cat Grant.

In Italia va in onda in prima visione assoluta su Premium Action e in chiaro in prima tv su Italia 1.

