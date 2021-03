nel 2019 i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente Thor: Love & Thunder, il quarto capitolo della saga sul Dio del Tuono interpretato nuovamente da Chris Hemsworth in cui Jane Foster (Natalie Portman) diventerà la Potente Thor.

La data di uscita del film di Taika Waititi nelle sale era stata fissata inizialmente per Novembre del 2021 ma, a causa della pandemia da COVID-19, l’arrivo del Cinecomic è poi slittato al 6 Maggio 2022.

Poiché alcuni degli Avengers originali hanno lasciato l’MCU con Avengers: Endgame, Thor è uno degli ultimi personaggi originali rimasti. Dopo il successo di Thor: Ragnarok e Avengers: Endgame, la pressione è alta per Chris Hemsworth e i Marvel Studios per eguagliare il successo dei film passati, qualcosa che la star australiana sente in base ai suoi recenti commenti.

Nel corso di una recente intervista con GQ, Chris Hemsworth ha discusso di queste pressioni per Thor: Love & Thunder, spiegando:

“C’è la stessa pressione, anche qualcosa in più rispetto al passato. C’è questa energia esaltante ed al tempo stesso di nervosismo che sta motivando ognuno di noi a spingersi oltre, in modo da approcciarsi nel migliore dei modi ad ogni scena. Si tratta di cercare nuove sfide, capisci? Lavoro ormai da 15 anni, prima c’era un periodo in cui tutto era nuovo ed eccitante, era impossibile dire no di perché volevo continuare a lavorare. Ora voglio invece approfondire quell’approccio, penso ‘questo è familiare, questo invece è un territorio unico, ho già interpretato questo personaggio in passato, chi è il regista? il cast? imparerò qualcosa da loro?’. Se mi sembra qualcosa di troppo familiare o semplice, non stuzzica il mio interesse. Cerco progetti in grado di stimolarmi, qualcosa che mi obblighi ad evolvermi, lavorare duramente ed imparare cose nuove.”

L’attore ha avuto anche parole lodevoli per il collega Chris Pratt (Star-Lord), che ritornerà in Thor: Love & Thunder insieme agli altri Guardiani Della Galassia.

“Questo ragazzo è impressionante con la sua spontaneità ed il suo senso dell’umorismo. Molto divertente, di ispirazione, ma anche intimidatorio.”

Inoltre, Thor sarà il primo eroe Marvel a vedere un quarto episodio da solista con tutti gli altri personaggi che hanno interrotto la loro storia dopo una trilogia.

