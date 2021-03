Il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe sarà The Falcon and the Winter Soldier, e cercherà di continuare il successo iniziale avviato da WandaVision. Creata da Malcolm Spellman, la serie sarà molto più radicata rispetto alla prima, poiché ruoterà attorno ai due migliori amici di Steve Rogers, Sam Wilson e Bucky Barnes.

Fin dall’inizio, è stato detto che The Falcon and the Winter Soldier sarà uno show pieno di azione, e questo è stato ulteriormente confermato dai trailer rilasciati nelle ultime settimane. Inoltre, la prossima serie Marvel affronterà un mondo senza Capitan America.

Rivelata la Timeline di The Falcon And The Winter Soldier

In un nuovo articolo, Collider ha condiviso che The Falcon and the Winter Soldier si svolgerà almeno sei mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

E dato che WandaVision ha avuto luogo circa un mese dopo Endgame, significa che c’è un ampio divario di mesi tra il progetto guidato da Anthony Mackie e Sebastian Stan ed il primo Show della Fase 4.

Ha senso per la narrazione di The Falcon and the Winter Soldier esplorare il Blip, considerando a questo punto il suo posto nella timeline.

Dato che Sam e Bucky sono stati entrambi vittime dello Snap di Thanos, sarà interessante scoprire come la coppia si sia ripresa da quell’esperienza traumatica, considerando che Endgame non ha affrontato questa sottotrama.

Poiché WandaVision era per lo più autonoma, la serie ha fornito solo degli scorci sugli effetti nel Mondo dello schiocco di Thanos, mostrati principalmente attraverso la prospettiva di Monica Rambeau. Sulla base dei commenti della regista Kari Skogland, sembra che The Falcon and the Winter Soldier cercherà di mostrare apertamente come il Mondo si stia ancora riprendendo dagli effetti del Blip.

Ricordiamo che The Falcon And The Winter Soldier verrà rilasciata questo Venerdì sulla piattaforma Streaming di Disney ovvero Disney+ ed avrà una durata di 6 episodi totali.

