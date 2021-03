A Dicembre dello scorso Anno i Marvel Studios hanno presentato nuovi progetti durante la riunione degli investitori della Disney. Nel corso dell’evento è stata annunciata ufficialmente una serie dedicata a Riri Williams a.k.a. Ironheart, personaggio che ha debuttato nei fumetti della Marvel Comics nel 2015 (creata da Brian Michael Bendis e Mike Deodato), che avrà come attrice protagonista appunto Dominique Thorne.

Durante un’intervista concessa ad Empire, Dominique Thorne ha parlato brevemente del processo di casting per Ironheart e del suo coinvolgimento nella serie, svelando di essere stata selezionata dai Marvel Studios senza dover sostenere alcun provino:

Ero nella mia casa nel Delaware ed ho ricevuto una chiamata in cui mi si chiedeva se mi sarebbe piaciuto interpretare questo ruolo… È stata la miglior telefonata che avrei mai potuto ricevere. Ero davvero scioccata dal fatto che ci fosse un ritardo considerevole in quella conservazione. Stavo aspettando che mi dicessero ‘Ti invieremo le tue parti’ o ‘Mandaci la tua registrazione’. Ma non c’è stato niente di tutto questo. È stato più un ‘Ti piacerebbe farlo?‘. Probabilmente è stata l’esperienza più unica che abbia mai avuto perché non c’è stata affatto una vera audizione.”

Da tutto ciò, sembra che nessun altro sia stato contattato per il ruolo nella serie di Ironheart prima che fosse offerto a Dominique Thorne. Ed ancora più strano, che i Marvel Studios non avessero bisogno nemmeno di fare il provino per il ruolo. Anche se questo non è troppo insolito per Hollywood, Thorne al momento ha solo due ruoli accreditati nella sua giovane carriera di attrice, quelli di Barry Jenkins in If Beale Street Could Talk e Shaka King’s Judas And The Black Messiah .

Tuttavia, non dovrebbero esserci dubbi sui Marvel Studios, che poche volte hanno fallito nei casting dei suoi protagonisti. Sembra che il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, ed il direttore dei casting dello studio Sarah Finn, o qualcun altro in studio abbia davvero amato il modo in cui Thorne si è esibita in entrambi i suoi film.

Chi è Ironheart?

Nei fumetti, Riri Williams (Ironheart) è una studentessa di ingegneria di 15 anni che frequenta anche il Massachusetts Institute of Technology. Lavorando da sola, Riri disegna un’armatura simile a quella di Iron Man usando materiale rubato dal Campus. Quando la sicurezza del campus la scopre, fugge mentre indossa la tuta. Successivamente viene contattata dall’intelligenza artificiale del defunto Tony Stark, che supporta la sua decisione di diventare un’eroina.

Ironheart al momento non ha ancora una data di uscita, ma si pensa potrebbe venire rilasciata intorno alla fine del 2022, inizio del 2023.

Acquista questo Funko Pop di Iron Man