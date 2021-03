Captain America - questa sera puntata speciale di Wonderland con Mark Waid

Wonderland, il programma contenitore di Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) dedicato a cinema, Serie tv, videogame, editoria e fumetti, dedica questa sera (a partire dalle 23) una puntata speciale a Captain America in onore dei suoi primi 80 anni.

Ospiti per discutere del più patriottico dei supereroi, tre personalità molto autorevoli sull’argomento: l’ambasciatore Andrea Silvestri, l’esperto di fumetti Luca Bertuzzi e lo sceneggiatore di fumetti Mark Waid.

Captain America

Creato da Joe Simon e Jack Kirby, Captain America esordiva nelle edicole statunitensi nel marzo del 1941 pubblicato da Timely Comics, che diventerà Marvel Comics solo nel 1961.

L’incredibile successo di vendite di Captain America Comics #1, che arrivò a quasi un milione di copie vendute, elesse il mite soldato Steve Rogers divenuto muscoloso paladino della giustizia a concorrente dei già consacrati campioni Superman e Batman, aprendo la strada a un eroe in calzamaglia che nel tempo aggiornerà la sua fede patriottica riflettendo sulla posizione politica che gli Stati Uniti hanno assunto di decennio in decennio, passando da baluardo della libertà a simbolo dell’imperialismo moderno.

Captain America a Wonderland

Ed è proprio per discutere del valore politico, miscelato a un immaginario pop, che Wonderland ha interpellato Andrea Silvestri, ambasciatore italiano in Macedonia del Nord, nonché grande studioso di fumetti e autore del libro Fumetti e Potere.

Silvestri ripercorre la storia editoriale di Captain America parallelamente all’iter politico degli Stati Uniti: prima apertamente schierato contro la Germania nazista, poi alla ricerca di un nuovo nemico da combattere quando l’avanzata Sovietica apriva spiragli verso la Guerra Fredda.

La fase di rinascita del fumetto Marvel, comunemente indicata come Silver Age, dà modo a Luca Bertuzzi di raccontare la trasformazione di Captain America e gli altri supereroi della “Casa delle Idee” che, dalla seconda metà del 900, si raccolgono attorno al motto “Supereroi con superproblemi” per essere più vicini alla quotidianità dei lettori.

Wonderland lo ha incontrato nel contesto della mostra Amazing – 80 (e più) anni di supereroi Marvel, allestita presso Wow Spazio Fumetto a Milano.

Il fumettista statunitense Mark Waid, legato alla dimensione dei supereroi fin dagli esordi negli anni ’80 alternando DC Comics e Marvel, ha contribuito alla rinascita editoriale di Captain America nella seconda metà degli anni ’90 e Wonderland l’ha chiamato per discutere con lui dei valori che la “Sentinella della Libertà” si trova a incarnare di epoca in epoca, dal progressismo repubblicano di fine anni ’90 fino alla difficile posizione dell’epoca trumpiana passando per il livore patriottico post 11 settembre.

