Le riprese di Cowboy Bebop Stagione 1, la serie live action di Netflix basata sull’anime cult di Sunrise, si sono concluse nei giorni scorsi in Nuova Zelanda dopo il lungo stop per infortunio del protagonista John Cho e la pandemia.

Ad annunciarlo Daniella Pineda, interprete di Faye Valentine, che ha pubblicato sui social questa foto che ci dà un’idea sul taglio di capelli che vedremo nel live action:

A proposito di Cowboy Bebop

La prima stagione di Cowboy Bebop si comporrà di 10 episodi, prodotti in collaborazione tra Netflix e Tomorrow Studios con la consulenza di Shinichiro Watanabe, regista della serie anime originale, e la produzione esecutiva di Yasuo Miyakawa, Masayuki Ozaki e Shin Sasaki di Sunrise.

Il cast comprende John Cho (Spike Spiegel), Mustafa Shakir (Jet Black), Daniella Pineda (Faye Valentine), Alex Hassel (Vicious) ed Elena Satine (Julia).

È stato confermato che Ein sarà un corgi come nella serie anime.

Netflix Italia descrive così la serie:

Una sgangherata squadra di cacciatori di taglie insegue i criminali più pericolosi della galassia.

Salveranno il mondo…se il prezzo è giusto. Una serie live action.

Cowboy Bebop, quello che sappiamo sulla Stagione 1

Jeff Pinkner, scrittore e produttore esecutivo, ha dichiarato che il format di episodi da un’ora di raccontare storie ambientate nel mondo di Cowboy Bebop in una maniera che si spera non solo delizierà i fan dell’anime, ma anche chi non lo conosce.

Javier Grillo-Marxuach, sceneggiatore della serie, ha confermato che Ein sarà un corgi come nell’originale e che lo stile e la sostanza del live action saranno fedeli alla serie animata.

Ci saranno però alcuni piccoli cambiamenti, come il costume di Faye che sarà attenuato rispetto all’anime; oppure i personaggi continueranno a fumare, ma lo show non renderà così glamour il fumare.

Grillo-Marxuach ha anticipato di aver scritto per due dei villain della serie, incluso “uno di quelli di spicco” dell’anime.

Il live action racconterà la storia più ampia dei personaggi della serie e si sta pensando come inserire gli antagonisti in questa trama generale.

Yoko Kanno, autrice della colonna sonora degli anime originali, ha composto anche per la serie live action.

Una seconda stagione è in fase di valutazione.

