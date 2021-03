Dal Capitolo 1000 di One Piece, Rufy e una buona parte dei suoi alleati della Peggiore Generazione, hanno iniziato il contrattacco ai danni di Kaido e Big per la liberazione di Wano, mandando temporaneamente ai box i Foderi Rossi che sino ad allora avevano combattuto strenuamente.

Al sicuro, ma doloranti e sofferenti, i samurai del Paese di Wano si son fatti aiutare da una certa personalità misteriosa e non ancora ben riconoscibile… almeno non fino alla pagina finale del Capitolo 1007.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER su One Piece 1007!

Il personaggio misterioso che ha aiutato i Foderi Rossi è stato davvero inaspettato, soprattutto perchè, tecnicamente e teoricamente, dovrebbe essere già morto da tempo con onore: Kozuki Oden.

L’ex Daimyo, nonchè maestro dei Foderi Rossi, entra nella stanza dove questi ultimi si trovano e, con il solito spirito scherzoso di quanto era in vita, rivela che gli sono tutti mancati.

Alla vista di tale inaspettato ritorno il gruppo resta sconvolto. Dopo tutto Oden, da quanto ne sappiamo, è morto e i Foderi Rossi hanno persino assistito alla dolorosa esecuzione.

Adesso non ci resta che scoprire se questo ritorno sia semplicemente un’illusione, una presa in giro da parte di Oda-sensei o, ancora, un intervento di Kanjuro (disegnando la figura di Oden con i suoi poteri) dopo essersi pentito per aver tradito i compagni. Senza chiaramente dimenticare che Oden avrebbe potuto balzare avanti nel tempo, scampando la morte, mediante il potere della moglie di Oden, Toki, come accaduto agli stessi Foderi Rossi.

Tutto al momento è in discussione e non resta che attendere il prossimo capitolo per scoprire cosa sta accadendo.

Il Capitolo 1007 di One Piece è disponibile per la lettura gratuita legale e gratuita su MANGA Plus.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1007 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 965 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.