Prendersi dei giorni di ferie per superare lo shock del matrimonio della propria cantante preferita? Ora si può. L’azienda giapponese Hiroro, una società di direzione creativa con sede a Tokyo che lavora nel campo dei video musicali e degli spot televisivi, ha deciso di introdurre una nuova politica che permette ai lavoratori di richiedere le ferie per piangere il matrimonio della loro idol preferita.

L’azienda giapponese Hiroro introduce l’Oshi Vacation System

Molte aziende giapponesi, i cui valori si basano sul lavoro di squadra, molto spesso non sono molto tolleranti quando i dipendenti chiedono di prendersi un giorno di ferie per malattia, sia per quanto riguarda la salute fisica sia la salute mentale: molti, infatti, sono i lavoratori giapponesi troppo stressati o depressi.

Questa non è la politica dell’azienda Hiroro. Il fondatore e presidente dell’azienda giapponese Hiroro, Shizen Tsurumi, accetta pienamente l’idea che la condizione mentale ed emotiva dei lavoratori sia importante quanto la loro salute fisica.

Per questo ha recentemente annunciato una nuova politica aziendale che permette ai dipendenti di prendere un congedo per lutto se il loro cantante idol preferito si ritira dal mondo dello spettacolo, in modo che possano piangere e risolvere i loro sentimenti.

La nuova politica si chiama Oshi Vacation System, dove oshi è un termine usato nella comunità dei fan degli idol per descrivere l’artista preferito. Non deve nemmeno essere il tuo artista preferito in assoluto: il sistema permette ai dipendenti di prendere fino a 10 giorni di ferie se il loro oshi numero uno si ritira, e fino a tre giorni di ferie per gli oshi secondari o di rango inferiore.

E se il tuo oshi numero uno si sposa, hai anche diritto a 10 giorni di congedo per lutto. Naturalmente, questi sono tutti giorni di ferie pagate e si possono dividere, ossia prendere prima alcuni dei giorni di ferie quando il tuo oshi annuncia di essere fidanzato, e poi il resto quando la cerimonia di matrimonio effettiva ha luogo.

Da dove nasce l’idea? Tsurumi ha rivelato che è stato ispirato da due eventi. Il primo è stato quando ha notato che un dipendente normalmente modello, fan di Nana Mizuki, era poco concentrato e poco collaborativo un giorno della scorsa estate, quando l’attrice e cantante di anime ha annunciato il suo matrimonio.

Il secondo è avvenuto più di recente e riguardava un altro dipendente che si sentiva giù perché la sua idol preferita aveva rivelato che si sarebbe ritirata, per questo Tsurumi ha detto al dipendente di sentirsi libero di prendere un po’ di tempo libero se ne aveva bisogno (e l’ha fatto), poi ha deciso di rendere questa sistemazione una politica ufficiale dell’azienda.

Il sistema non è solo per questi momenti tristi, in quanto include anche una struttura per rendere più facile per i dipendenti richiedere tempo libero o lasciare l’ufficio in anticipo quando il loro oshi sta avendo un concerto o un evento meet-and-greet a cui vogliono partecipare, con possibile accelerazione delle approvazioni per “concerti a sorpresa” improvvisamente annunciati e che i fan non scoprono che fino a poche ore prima che abbiano luogo.

Che cosa ne pensi di questa nuova politica? Certo è che i giapponesi non finiranno mai di stupirci!

Compra il libro Svelare il Giappone