Mentre procede la guerra devastante di Onigashima per detronizzare l’Imperatore Kaido dal suo totalitarismo imposto sul Paese di Wano, vi sono anche sprazzi di importante e interessante narrazione in One Piece 1007.

ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER su One Piece 1007!

Il capitolo, difatti, ha rivelato delle informazioni in più relativamente al Frutto del Diavolo di Momonosuke Kozuki che gli permette, in particolare, di trasformarsi in un piccolo serpente dragone, sebbene non completamente a suo piacimento.

I componenti del CP0 che stanno osservando la battaglia a distanza hanno rivelato come mai il Frutto del Diavolo dell’erede allo shogunato di Wano sia complicato da controllare.

Viene precisato che il potere di Momonosuke in origine è stato creato artificialmente dalla scienza di Vegapunk attingendo dal fattore di lignaggio genetico (DNA) dell’Imperatore Kaido (quest’ultimo possiede il Frutto del Diavolo Uo Uo no Mi – Pesce Pesce – Modello Zoo Zoo Mitologico: Seiryuu – Drago Azzurro), ma il risultato fu fallimentare.

Questo sta a significare che Momonosuke possiede lo stesso potere che evolve Kaido in un dragone, ma, come menzionato, non è perfetto. Il potere artificiale viene descritto come una fallimento e la banda malvagia di Kaido crede che sia stato distrutto quando Punk Hazard è esplosa.

Al momento, pertanto, nè Kaido e nè il Governo è a conoscenza che il portatore del Frutto del Diavolo creduto distrutto sia dentro il corpo di un personaggio che in futuro sarà importante tra le gerarchie più alte di Wano.